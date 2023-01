Se presentó en conferencia de prensa el 5to Festival de Invierno del Heichal HaTarbut de Tel Aviv que se llevará a cabo del 8 al 11 de febrero y abrirá las celebraciones del 65° aniversario del Centro Cultural de Tel Aviv

Presentación de apertura: un tributo a las canciones de la famosa cantante Josie Katz con la participación de Bari Saharof, Shlomi Shaban, Assaf Amdursky, Yael Kraus, Keren Ann y muchos otros, Miri Mesika presentando a Rita, Hadag Nachash presentando a Tuna, Arkady Duchin presentando a Orit Shaf y Tom Petrover (Hayehudim) y Mosh Ben Ari, Tipex presenta a Sarit Hadad

Del 8 al 11 de febrero, en el Centro Cultural de Tel Aviv en el Zucker Hall

Marcado por mujeres protagonistas: Dikla, Rif Cohen, Nurit Galron, Rona Keenan y Daniela Spector

Sela Club: una serie de actuaciones de jazz únicas para el festival con Gal de Paz, Daniel Zamir y Nitzan Bar, Hila Kulik, Elie Dejiberi, Dan Arn y más

El 5.º Festival de Invierno de la Sala de Cultura de Tel Aviv se llevará a cabo en febrero de 2023 y será el hito de apertura para conmemorar el 65º aniversario del establecimiento de la sala, el hogar de artistas israelíes e internacionales, hogar de la Orquesta Filarmónica de Israel.

Como parte de los cuatro días del festival, habrá una fiesta de invierno en la sala con un escenario para actuaciones en vivo y una rica barra alcohólica, aproximadamente una hora y media antes del inicio de los espectáculos. Cada noche habrá tres actuaciones simultáneas en cada una de las salas.

El espectáculo de apertura del festival «My Loves», un espectáculo tributo único a las canciones de Josie Katz con la participación de Alon Ader, Eli Magen, Assaf Amdorski, Efrat Gush, Berry Sakharof, Yael Krauss, Mika Karni, Karen Ann y Shlomi Saban. El espectáculo, bajo la dirección artística de Etti Ante Segev y la dirección musical de Nadav Hollander, se realizará en honor al festival de invierno en el 60 aniversario de la actividad musical de Josie Katz. Entre las canciones del espectáculo que interpretarán los artistas participantes se encuentran canciones del exitoso álbum «The High Windows» y «The Good and the Bad and the Girl», que fueron hitos significativos en la existencia cultural israelí y las canciones del mismo aún se reproducen.

Entre la variedad de actuaciones de los principales artistas de Israel, Miri Mesika será la anfitriona de Rita, Hadag Nachash están celebrando su 25 aniversario y serán los anfitriones de Tuna. Arkadi Duchin en el programa «Tengo amor» presentará a Orit Shaf y Tom Petrover (Hayehudim) y Mosh Ben Ari. Cinco mujeres destacadas, especiales y diversas se presentarán en Zucker Hall como parte del festival: Dikla con el espectáculo «No Apologies», Rif Cohen en el espectáculo de lanzamiento de «Hor Balev», Trio Norit Galron – en un espectáculo especial para el festival, Rona Keenan – «ciudad sin anhelo» – un espectáculo,una nueva banda y Daniela Spector que será el anfitrión de Alon Adar. El espectáculo de clausura del festival: Tipex presenta a Sarit Hadad en un espectáculo festivo

Josie Katz:dijo “El show tributo no es obvio y estoy muy emocionada. No siempre entiendo las oleadas de amor que se dirigen hacia mí, pero las abrazo y recibo con amor. La distinguida lista de artistas así como la gente de producción con la que me reuní calienta mi corazón y me hace sentir bien. Por supuesto que ya estoy bajo presión porque tengo claro que tendré que subir al escenario y decir algunas palabras, algo que no he hecho en varios años. No tengo ninguna duda de que el evento me hará llorar y recordar todos los hermosos momentos que he tenido en el camino. Gracias a todos por el gran honor que me dan».

La Directora artística Etti Ante Segev expresó : «Estoy muy feliz y emocionada de hacer este evento en honor a Josie. Para mí, la primera dama del rock israelí, quizás la única, que logró estar en línea con los ‘leones’ de Música israelí, en una época en que la mujer no estaba en el centro. Talentosa, enorme, con infinita gracia, con estilo y sin esfuerzo, logró sobresalir cada vez y dejar una huella inolvidable, que aún hoy, 60 años después, lo sigue siendo, reconocible y llena de magia.

El Centro Cultural de Tel Aviv celebra este año 65 años y en honor a los 5 años, el club de jazz SELA LOUNGE bajo la dirección musical de Eli Dejiberi se une al festival de invierno con cinco actuaciones fascinantes, una por cada año. Las tres primeras noches, al final de los espectáculos habrá una jam session a cargo de Ilan Salem y su quinteto, jazz e improvisación en el ambiente de los clubs de jazz de Nueva York

Los ciclos de jazz de sala que tienen lugar en el Sela Club y entre ellos el nuevo ciclo FORTEPIANO bajo la dirección de Elie Dejiberi, ¡un nuevo ciclo de baile! Dirigido por Renana Raz. La serie ‘Words and Melodies’ con Yoni Rechter y más. Recientemente se incorporó a la sala un equipo de proyección avanzado y se lanzó el proyecto de cine Kultura en colaboración con Shoval Films y United King Films, en el que se proyectan películas de calidad en funciones de preestreno con contenidos preliminares y especiales sobre el tema de la película.

La sala también alberga muchas actuaciones de artistas destacados, incluidos: Shlomo Artzi, Tamir Greenberg, Yehuda Poliker, Ahinoam Nini, Keren Peles, Aviv Gefen, Ivri Lider, Adir Miller, Idan Alterman, Rotem Abuav y muchos más.

La directora ejecutiva del Centro Cultural de Tel Aviv, Dalit Korel manifesto : «El festival de invierno del centro se ha convertido en un evento anual que muchos esperan con ansias. Cuatro días de espectáculos de celebración con decenas de artistas favoritos que traen un festival sonoro único. Este año marcaremos 65 años desde el establecimiento dell centro, que se ha convertido en uno de los símbolos distintivos de la cultura israelí y el hogar del público amante de la cultura. Durante todos los años de su existencia, el centro logró innovar y traer nuevos contenidos manteniendo los más altos estándares. Invito a la audiencia a venir y celebrar con nosotros».

El Centro Cultural Charles Bronfman Tel Aviv es propiedad conjunta de la Municipalidad de Tel Aviv Jaffa y la Orquesta Filarmónica y ofrece las siguientes salas para conciertos y conferencias

Louis Hall – la sala de conciertos, la sala grande y central – 2.479 asientos

Zucker Hall – una nueva sala polivalente – 400 asientos

Sela Club – salón exclusivo – 200 asientos

Detalles de los espectáculos del festival: http://www.hatarbut.co.il

Fotos y videos Silvia G Golan

http://www.silviagolan5.023.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=16867