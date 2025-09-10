Confirmado: El activista conservador Charlie Kirk fallece tras recibir un disparo en Utah

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El activista y comentarista Charlie Kirk, de 31 años, resultó gravemente herido luego de ser baleado durante un evento en la Universidad del Valle de Utah (UVU), en la ciudad de Orem. Según confirmaron medios estadounidenses, un sospechoso fue detenido tras el ataque, aunque más tarde quedó en libertad.

Kirk, cofundador y director ejecutivo de Turning Point USA —la organización juvenil conservadora más grande del país— y un influyente aliado del presidente Donald Trump, fue trasladado a un hospital local donde permanece en condición crítica, reportó la agencia AP.

Imágenes tomadas con celulares y difundidas en redes sociales muestran el momento exacto en que, mientras se dirigía a una multitud reunida en un espacio abierto del campus, se escuchó un estruendo similar a un disparo. Kirk alcanzó a llevarse la mano al cuello antes de desplomarse de su silla, mientras el público entraba en pánico y corría para ponerse a resguardo.

La noticia generó un inmediato repudio en el espectro político estadounidense e internacional. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicó en X que se encuentra rezando por la pronta recuperación de Kirk. En Estados Unidos, líderes tanto republicanos como demócratas condenaron la violencia. “La violencia política NUNCA es aceptable. Mis pensamientos y oraciones están con Charlie Kirk y su familia”, escribió en X el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries. El presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, también pidió oraciones por su “buen amigo”.

El ataque a Kirk se enmarca en una serie de episodios de violencia política que han sacudido al país en los últimos años. En julio de 2024, el presidente Trump fue rozado por una bala durante un acto de campaña en Pensilvania, en un intento de asesinato que conmocionó a la nación. Dos meses después, otro plan para atentar contra su vida fue frustrado por agentes federales.

Otros hechos recientes incluyen el incendio intencional en abril de la residencia del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, mientras su familia se encontraba dentro; el asesinato a manos de un falso policía de la legisladora estatal Melissa Hortman y su esposo en Minnesota, ataque en el que también resultaron heridos el senador John Hoffman y su esposa; y un atentado con lanzallamas casero y cócteles molotov en Boulder, Colorado, contra un evento solidario por rehenes israelíes, que dejó una mujer muerta y al menos seis heridos.

El episodio ocurrido en Utah vuelve a poner en primer plano la creciente ola de violencia política en Estados Unidos y la preocupación por la seguridad de figuras públicas en un clima de alta polarización.