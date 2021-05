La congresista republicana Marjorie Taylor Greene es protagonista de una controversial polémica en Estados Unidos luego de mencionar que medidas como el uso de cubrebocas ante el coronavirus se asemejan al Holocausto nazi, durante la Segunda Guerra Mundial, así como sostuvo que logo usado por un supermercado para indicar que están vacunados contra el covid-19, es similar a la estrella amarilla, símbolo de la estigmatización de régimen de Adolf Hitler a los judíos.

La republicana ha sido duramente cuestionada por sus afirmaciones, tanto por demócratas, la comunidad judía en Estados Unidos y altos dirigentes de su propio sector político, quienes han tratado de alejar los dichos de la congresista con la postura del bloque.

Vaccinated employees get a vaccination logo just like the Nazi’s forced Jewish people to wear a gold star.

Vaccine passports & mask mandates create discrimination against unvaxxed people who trust their immune systems to a virus that is 99% survivable.https://t.co/6X6VNolcA7

— Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) May 25, 2021