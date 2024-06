Conmoción por el asesinato de dos niñas judías de 1 y 3 años

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Dos niñas judías de 1 y 3 años fueron asesinadas el martes por la noche en su casa de Lakewood, Nueva Jersey.

El incidente ocurrió en la casa de una familia judía ultraortodoxa. Ambas niñas fueron ahogadas y apuñaladas en su casa.

Hasta el momento, la policía detuvo a una sospechosa: la madre.

Varios vecinos denunciaron que la madre, a quien se identificó como Naomi Elkins, de 27 años, asesinó a las niñas judías.

Naomi Elkins,27, Ocean County Jail booking photo, charged with killing her two children, one & three year olds, family’s Lakewood home. “The one year old had been stabbed, and both children had been drowned.” Ocean County Prosecutor says. 1/2 pic.twitter.com/A1m5Ey7Q2B

— Steve Keeley (@KeeleyFox29) June 26, 2024