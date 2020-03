Diario Judío México - YIVO presenta su nueva serie educativa en línea: Un asiento en la mesa: Un viaje a la comida judía.

Patrocinado por Edward Blank and Family, The Covenant Foundation y The Shine Trust.

Este curso se inicia el 1 de mayo de 2020.

* ¡Gratis por tiempo limitado! Regístrese antes del 31 de agosto para obtener matrícula gratuita; tome la clase en cualquier momento, a su propio ritmo.

Únase a nosotros para explorar el corazón de la comida judía, con énfasis en la mesa Ashkenazi. Este curso presenta cientos de objetos de archivo nunca antes vistos, conferencias de destacados académicos y demostraciones en video de sus recetas judías favoritas por reconocidos chefs. Descubra cómo la esencia de la comida judía se ha mantenido constante incluso a medida que las recetas han evolucionado y cambiado con la migración de judíos en todo el mundo.

Con: Joan Nathan, Michael Twitty, Alice Feiring, Mitchell Davis (James Beard Foundation), Niki Russ Federman y Josh Russ Tupper (Russ e hijas), Jake Dell (Katz’s Deli), Darra Goldstein, Liz Alpern y Jeffrey Yoskowitz (The Gefilteria ), Lior Lev Sercarz (La Boite), Adeena Sussman, Ilan Stavans, Leah Koenig, Michael Wex y más.