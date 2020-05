Diario Judío México - Coronavirus en Israel: Ministerio de Salud presenta nuevo plan para reducir las restricciones

Noticias de Israel

A medida que el número de casos activos de coronavirus continúa disminuyendo en Israel, con 6.227 hasta el domingo por la noche, el Ministerio de Salud ha elaborado un plan integral para levantar progresivamente las restricciones aplicadas en un esfuerzo por contener el brote de coronavirus.

Más temprano ese día, el Ministerio de Finanzas también emitió un plan, informó KAN. Ambos esquemas, que difieren en algunos temas, serán presentados al gabinete el lunes por la mañana.

La hoja de ruta del Ministerio de Salud de Israel está dividida por sectores, abordando una amplia gama de temas, incluyendo visitas a familiares y amigos y la reapertura de instituciones culturales y deportivas.

En el documento se destaca que Israel puede empezar a aplicar medidas menos restrictivas gracias a los buenos resultados que ha obtenido hasta ahora en la contención de la enfermedad. Sin embargo, la situación podría cambiar rápidamente y podrían aplicarse nuevas restricciones.

Concretamente, dice que el esquema está diseñado para un escenario en el que el número de nuevos casos por día es inferior a 300, “de los cuales 100 son de la comunidad y 200 del extranjero, instituciones y centros de brote”, y el número total de pacientes en estado grave es inferior a 300.

En cuanto al sistema educativo, después de que los estudiantes de primero a tercero, 11 y 12 grados y los programas de educación especial volvieran a la escuela el domingo, las guarderías y los centros preescolares reanudarán sus actividades el 10 de mayo “o más tarde”, siempre que los niños se dividan en grupos más pequeños.

Los programas de educación informal, seminarios, programas no académicos posteriores a la escuela secundaria comenzarán de nuevo el 31 de mayo, así como los grados cuarto a décimo (según el Ministerio de Finanzas de Israel, se reanudarían el 17 de mayo).

En cuanto a las actividades comerciales, el ministerio dijo que los centros comerciales y los mercados podrán abrir el 17 de mayo, siempre y cuando no se permita la entrada de más de una persona por cada 15 metros cuadrados. También los hoteles sin áreas comunes van a poder reiniciar sus actividades el 17 de mayo, mientras que los tzimmers (cabañas vacacionales de un solo cuarto) ya pueden funcionar desde el domingo, aunque para ambos, el ministerio especificó que las instalaciones deben seguir las instrucciones proporcionadas por el Ministerio de Turismo de Israel. El plan del Ministerio de Finanzas permite que los centros comerciales abran el martes.

Según el plan del Ministerio de Salud, a partir del domingo se permite ver a los familiares cercanos y a los abuelos, y a partir del 10 de mayo a los parientes y amigos hasta 10 personas, mientras que se requerirá el uso de máscaras y mantener la distancia. Reuniones generales al aire libre, bodas y funerales de hasta 19 personas y mantener una distancia de dos metros se autorizaron de nuevo a partir del domingo. El 17 de mayo, el número de personas que pueden reunirse se incrementará a 50 personas.

Si bien se permitiría que los parques nacionales abran sus puertas inmediatamente si se aprueba el plan, el 17 de mayo se van a realizar una serie de actividades culturales, deportivas y recreativas, como museos, bibliotecas, gimnasios, estudios, piscinas y zoológicos.

Todos ellos están obligados a mantener un número limitado de visitantes y otras medidas de seguridad. Los espectáculos se pueden reanudar según el mapa de ruta de la reunión general.

Los restaurantes y lugares de eventos podrán abrir sus puertas el 15 de junio.

Los deportes individuales o de grupo que no requieran contacto se podrán reanudar a partir del 10 de mayo, mientras que las actividades deportivas que requieran contacto tendrán que esperar otra semana. Los deportes profesionales de grupo, incluyendo el fútbol y el baloncesto, se reanudarán el 15 de junio.

En cuanto a los viajes internacionales, el plan pospone el tema para una discusión posterior.

A principios del día, el Ministro de Defensa Naftali Bennett dijo que promovería la idea de detener la necesidad de que todos los viajeros que regresen a Israel desde el extranjero entren automáticamente en las instalaciones de los hoteles en cuarentena.

Bennett, que al principio de la crisis promovió la idea, dijo que el costo de que los viajeros se alojaran en los hoteles seguiría aumentando a medida que más y más gente entrara en el país, ya que la propagación de la pandemia comienza a disminuir. Bennett, que habló por videoconferencia, dijo que era la decisión correcta al principio de la crisis, pero debido al aumento de los costos de 750.000 NIS al mes y los efectos psicológicos en los que se alojan en los hoteles, había llegado el momento de cancelar la póliza.

Dijo que animaría al gabinete de los centros comerciales y las bibliotecas públicas a reabrir.

Después de que el Ministerio de Finanzas de Israel presentara su esquema, el presidente de la Asociación de Fabricantes de Israel, Ron Tomer, hablando en nombre del Presidium de Organizaciones Empresariales de Israel, acogió con beneplácito las propuestas presentadas.

“Celebramos que finalmente se publique un plan claro y organizado que permitirá que todos los sectores de la economía se preparen con antelación, y no con sólo unas pocas horas de antelación”, dijo.

El domingo por la mañana, las escuelas de la mayor parte del país abrieron sus puertas por primera vez en casi dos meses después de que el gabinete votara a favor de reanudar el aprendizaje en la escuela para los niños de primero a tercer grado y de 11º a 12º grado.

Sin embargo, las escuelas no reanudaron las actividades el domingo en varios municipios, incluyendo Tel Aviv-Jaffa, que rechazó la decisión del gobierno, confirmada oficialmente sólo el viernes. Los representantes locales dijeron que no se les dio suficiente tiempo ni directrices prácticas para reabrir el sistema educativo, añadiendo que creían que no podrían llevar a cabo el traslado de forma segura. La mayoría de ellos están planeando abrir en los próximos días.

Además, el 40% de los estudiantes de Jerusalén regresaron a sus aulas, según el Canal 13. En todo el país, el porcentaje fue de alrededor del 60% en las zonas donde las escuelas se abrieron.

El primer día fue un “día de celebraciones”, el Ministro de Educación Rafi Peretz dijo al Canal 12.

El regreso a la rutina se logrará gradualmente, y no es casualidad que el ministerio decidiera dejar que los niños volvieran a la escuela de forma voluntaria para que los padres pudieran decidir mantenerlos en casa, dijo.

“Mañana, otro 25% de los niños irán, y pasado mañana aspiramos a que el 90, 95% de los niños vuelvan, y lo mismo con las redes escolares”, dijo Peretz.

Dijo que espera que el próximo domingo todos los jardines de infancia y preescolares vuelvan a funcionar.

Un problema con la reapertura del resto de los grados es que los estudiantes están divididos en grupos más pequeños, y por lo tanto hay una escasez de aulas y espacio.

Peretz dijo que, si las cosas van bien, espera que todos los grados vuelvan a la escuela durante mayo o a principios de junio, posiblemente con algún sistema de rotación entre los grados.

Más temprano ese día, el Ministerio de Educación anunció que los maestros mayores de 65 años, con condiciones preexistentes o con familiares cercanos con condiciones preexistentes, no tienen que volver a trabajar.

Esos mismos maestros necesitarían un formulario de permiso firmado por su médico de cabecera.

Su salario será transferido a expensas de sus días de enfermedad. Además, los maestros que tengan hijos cuyas escuelas no vuelvan a abrirse y deban cuidarlos no podrán volver a trabajar, sino que se les concederá una licencia sin goce de sueldo.

El número de casos activos de COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus, ha disminuido constantemente en Israel desde el 15 de abril, cuando alcanzó el máximo de 10.156.

De los casos activos, 310 están actualmente hospitalizados, y 103 en estado grave, incluidos 82 intubados, lo que confirma también una tendencia decreciente. El número de víctimas del brote en el país ha llegado a 232.

La publicación Coronavirus en Israel: Ministerio de Salud presenta nuevo plan para reducir las restricciones se publicó primero en Noticias de Israel.

Original Jerusalén Post publicado en www.israelnoticias.com