Diario Judío México - El cónsul general de Israel en el Sur de China y jefe de la delegación en Guangdong, Peleg Lewi, afirmó que en ese país estimaron que hasta mediados de marzo no podría comenzar a recuperar su funcionamiento normal tras la epidemia de coronavirus que va a ingresar en su cuarta semana y se estima que hay cerca de 1.400 muertos.

«Estamos pasando la tercera semana de esta crisis y por un lado los números siguen aumentando de manera alta, ya superamos los 60 mil casos y el número de muertos también se incrementa. Por otro lado, esta epidemia está complicando dos o tres sectores de China y el resto del país está tratando de volver a la normalidad», describió el diplomático en declaraciones a la Agencia de Noticias AJN.

Lewi explicó que «el pueblo chino está demostrando que es fuerte», ya que según apuntó, se mantiene ordenado y cumple con las indicaciones de las autoridades de mantenerse en sus casas.

«El gobierno chino con mucha inteligencia y con mucha preocupación está tratando por un lado de mantener la salud pública y por el otro empujar para que la parte productiva se vuelva a poner en marcha», destacó.

A continuación los tramos más destacados de la entrevista con Peleg Lewi:

-AJN: ¿Cómo describe la situación que se vive en China?

-P.L: Estamos pasando la tercera semana de esta crisis y por un lado los números siguen aumentando de manera alta, ya superamos los 60 mil casos y el número de muertos también se incrementa. Por otro lado, esta epidemia está complicando dos o tres sectores de China y el resto del país está tratando de volver a la normalidad. Uno no puede imaginar la situación, pero la economía más grande del mundo está paralizada desde hace tres semanas. Las fábricas de China que son proveedoras de gran parte del mundo no están entregando sus productos y esto está afectando a la economía mundial. El gobierno chino con mucha inteligencia y con mucha preocupación está tratando por un lado de mantener la salud pública y por el otro empujar para que la parte productiva se vuelva a poner en marcha.

-AJN: La información que se recibe es que por ejemplo Wuhan se ha convertido en un pueblo fantasma. Nos puede decir, ¿cuál es la realidad de estas ciudades?

-P.L: Le doy el ejemplo de Guangdong, una ciudad de 15 millones de habitantes, y no hay mucha gente en la calle. En el edificio donde funciona el consulado estimo que entre el 30 y 40 por ciento de las oficinas volvieron a trabajar. Nosotros trabajamos con precaución. Al consulado no van todos los empleados. Hacemos turnos, uno de cada sección porque la mejor manera de mantener lejos de la epidemia es no estar en contacto con la gente. Pero la vida sigue, la gente tiene que comer, tiene que ir al supermercado, por lo que es una situación bastante frágil. No se puede decir que se vuelve a la normalidad hasta que estén cerradas todas las secuelas, algo que se estima no será como mínimo hasta mediados de marzo. Todo está cerrado.

-AJN: ¿Cuál es el ánimo entre la gente?

-P.L: El pueblo chino está demostrando que es fuerte. No hubo hasta el momento, al menos no trascendió, problemas de orden público. No se vio gente comprando comida desesperada y se mantienen las reglas porque no salen de la casa. Pero esto es una presión porque está con la familia con dos o tres niños encerrados tres semanas en su casa. No es fácil.

-AJN: ¿Cómo vive usted personalmente la situación?

-P.L: Nuestra cancillería nos dio la opción de salir del país. Hay familias que quisieron irse y mi pareja está aquí conmigo. Pero como dijo el canciller y el director general la salud nuestra está por encima de todo. Si hay un problema crítico nuestra vida vale más que todo. En este momento de crisis tenemos que mostrar quién es una buena amistad. Mi primera preocupación fue por los ciudadanos israelíes que siguen estando acá y les seguimos dando servicio porque este es el momento en que todos los problemas salen. También tenemos que ayudar a las empresas israelíes que están aquí. Tenemos que demostrar a los chinos que acá estamos y no nos vamos a ningún lado.

-AJN: Igualmente, ¿es conciente del enorme riesgo de estar ahí?

-P.L: Claro que sí.Incluso el Estado de Israel aconsejó que no estemos aquí. La mayoría de los israelíes que se quedaron es porque están casados con chinos o chinas, sus familias están acá y no quieren abandonarlas. Tomamos nuestros riesgos, pero son calculados.

-AJN: ¿Tiene alguna cifra de cuántos israelíes residen en el país?

-P.L: En épocas normales hay varios de miles israelíes viviendo en China, en Hong Kong hay muchos más israelíes. La gran mayoría se ha ido, solo quedaron entre 200 y 300 israelíes que son gente de negocio que tienen sus familias aquí. Las universidades están cerradas por lo que estimamos que no hay estudiantes. No hay negocios y los que se pueden hacer se hacen por internet por lo que no hay ninguna razón para quedarse.

-AJN: ¿Qué asistencia puede brindar Israel a China?

-P.L: Varias organizaciones ONGs y empresas que tienen relaciones con China enviaron muchas donaciones. Cada donación que pueda hacer Israel es una gota en el mar.El primer ministro Netanyahu dio instrucciones para que se hagan todos los esfuerzos para encontrar alguna solución a este virus. Lo que si estamos ofreciendo, porque Israel tiene valor agregado, es cómo mantener la salud metal de una nación o una comunidad. Israel que ha sufrido durante 70 años está siempre en una situación de crisis. Tenemos antecedentes en todos los sistemas de atención para la familia y para los niños porque como ya dije, una familia que está encerrada durante tres semanas, un mes o un mes y medio, los chicos van a tener traumas, efectos post-traumático y esto es algo que podemos dar por experiencia. ONGs israelíes ya lo han hecho en países como Japón, en Filipinas, en México y en eso creo que es algo que Israel puede hacer y mucho.

-AJN: ¿Cuáles son los temas que se tratan en China hoy?

-P.L: Los temas son la epidemia, las estadísticas. No hay especulaciones porque China es un país bastante especial en temas de comunicaciones. No obstante, el gobierno chino está actuando de una manera abierta dando mucha información. Ellos dicen que la falta de conocimiento es el peor enemigo, la histeria y el pánico son los peores enemigos, cuando la gente sabe más es mejor. Hay mapas y aplicaciones que permiten saber dónde hubo un caso de enfermedad en tu barrio.

-AJN: ¿Mantiene diálogo con otros diplomáticos?

-P.L: Sí. La mayoría estamos viviendo en la misma zona y como todo está cerrado lo que hacemos es encontrarnos con amigos. Anoche estuvimos con el cónsul general uruguayo que es vecino. Estamos todos en la misma situación y creo que nadie da un paso sin consultar con los demás.

-AJN: ¿Hay un vestigio de optimismo?

-P.L: Creo que sí.Si uno mira Wuhan que es el epicentro y otra provincia más los números siguen subiendo pero de manera muy baja. En la ciudad de Guangdong es de cuatro casos por día. El parámetro sigue subiendo pero de una manera más modesta.

-AJN: Por último, ¿por qué cree que está ahí?

-P.L: Es mi deber. La vida diplomática no es como muchos piensan de cocktail en cocktail, pero estoy aquí porque es mi deber.