Yair Lapid, ministro de asuntos exteriores de Israel, ha contestado duramente a las declaraciones del ministro de Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, quien afirmó que igual que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Adolf Hilter “también tenía orígenes judíos”.

Foreign Minister Lavrov’s remarks are both an unforgivable and outrageous statement as well as a terrible historical error. Jews did not murder themselves in the Holocaust. The lowest level of racism against Jews is to accuse Jews themselves of antisemitism.

May 2, 2022