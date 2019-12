Diario Judío México - No, no es no la Alemania Nazi de 1939… es Estados Unidos 2019.

La sinagoga de la Comunidad Judía Persa de Los Ángeles fue vandalizada durante Shabat.

La policía está buscando a un hombre después de que destrozó una sinagoga de Beverly Hills la madrugada del sábado.

El hombre irrumpió en la Sinagoga de Nessah donde volcó muebles, dañó reliquias y saqueó el interior.

No parece que el sospechoso haya robado algo por lo que el vandalismo está siendo investigado como un crimen de odio

La sinagoga del barrio de Beverly Hills en Los Angeles reúne decenas de familias que huyeron de Irán debido al antisemitismo.

Las cámaras de seguridad han podido identificar como un hombre destruye violentamente muebles libros y lanzando rollos de Torá al suelo de la sinagoga.

El Presidente de la institución dijo: ” el rumor de profanación de la sinagoga se ha extendido en el barrio de Beverly Hills, cuando llegué a la sinagoga, mis Ojos eran oscuros, todas las mesas de cabeza, vi rollos de Torá en el suelo, impactante ver una sinagoga tan profanada sólo porque es un lugar santo para el pueblo judío “.

Agregó: “es aterrador pensar que justamente en los Estados Unidos, tierra de libertad y protección de la democracia, eventos antisemitas ocurren unos tras otros, de la profanación de sinagogas al asesinato de judíos.

Si esto sucede en los Estados Unidos, esto puede ocurrir en cualquier lugar. El mundo debe despertar. “