Un primer plano del partido Tottenham-Manchester Unidet que en Irán no se pudo observar por censura.

Desde 1979, cuando tuvo lugar la Revolución Islámica en Irán, rigen estrictos códigos de vestimenta para las mujeres. El hijab es obligatorio para las mujeres, que además deben usar ropa holgada. Si no lo hacen pueden ser consideradas como delincuentes y arrestarlas hasta por 60 días.

