Entre las últimas horas de la tarde del 9 de noviembre y la madrugada del 10 de noviembre de 1938, bandas de camisas pardas alemanas y las SS destruyeron y bombardearon 267 sinagogas en toda Alemania, Austria y los Sudetes. El historiador Richard Evans dijo que la policía y las SS recibieron instrucciones de no detener la destrucción de propiedades judías ni restringir a quienes cometen actos hostiles contra los judíos alemanes. Se prohibió el saqueo, los ciudadanos extranjeros no debían sufrir daños, incluso si eran judíos, y las propiedades alemanas debían protegerse para que no sufrieran daños, lo que significaba que no se debían iniciar incendios junto a las tiendas o sinagogas judías.

Los soldados de asalto destrozaron los escaparates de unos 7.500 negocios propiedad de judíos. Los hogares y apartamentos judíos fueron saqueados y sus contenidos robados. Los residentes fueron aterrorizados y golpeados. En muchas ciudades, se rompieron las lápidas de los cementerios judíos.

Hombres judíos de entre 16 y 60 años fueron enviados a campos de concentración. El historiador David Cesarani dijo que aproximadamente 11.000 fueron transportados a Dachau, Sachsenhausen y Buchenwald. El hacinamiento y la desnutrición provocaron enfermedades que causaron varias muertes. Aquellos con papeles de emigración, personas dispuestas a vender sus negocios y los abogados requeridos para asistirlos, estaban entre este grupo inicial. El siguiente grupo incluía veteranos de combate y hombres de edad avanzada, y luego los mayores de 50 años y adolescentes.

El objetivo de la Kristallnacht era obligar a los judíos a emigrar. El historiador Christian Gerlach señaló que de una población judía de 500.000 que vivían en Alemania a principios de 1933, 214.000 permanecían en 1939. En 1941, dos tercios de los judíos alemanes y austriacos habían emigrado.

Restitución y Seguro

El 12 de noviembre de 1938, los alemanes exigieron la restitución de mil millones de Reichsmarks a la comunidad judía alemana, un impuesto del 20 por ciento sobre todos sus activos declarados el 16 de abril de 1938, según la Enciclopedia del Holocausto. Esto ascendió a 400 millones de dólares estadounidenses al tipo de cambio de 1938. El gobierno se apropió de los reembolsos de seguros para las casas judías que fueron saqueadas y demolidas, dejando la responsabilidad de los individuos de asumir los gastos de restauración.

Respuesta del público alemán a la Kristallnacht

La invitación del partido nazi para un pogrom satisfizo la necesidad de una acción significativa contra los judíos, señaló el historiador alemán Wolfgang Benz. El vandalismo organizado fue “evidentemente una salida para su lujuria por el asesinato y la destrucción, que ahora se podía permitir públicamente ya que estaba sancionado oficialmente”.

La euforia y la satisfacción, dijo, eran a menudo la reacción observada a la agresión y el caos, “expresados ​​en saqueos, chantajes y denuncias y destinados especialmente a enriquecerse a expensas de los judíos proscritos”.

El historiador David Bankier descubrió que en el sur, excepto en Austria, y en el oeste principalmente católico, que estaba más poblado y metropolitano, la desaprobación era mayor que en el norte protestante, que era rural y menos poblado. Los de las finanzas criticaron el daño económico que causaron los disturbios, mientras que los burgueses educados temían las repercusiones del exterior, lo que los sacó de su indiferencia. Hasta ese momento, despreciaban al régimen por su “vulgaridad y falta de cultura”. Los nazis fueron tolerados porque aseguraron que Alemania no colapsara en el bolchevismo.

Para todos los alemanes, esta fue la primera instancia en la que se “enfrentaron personalmente a la violencia antisemita”, razón por la cual no hay el menor indicio de apatía por parte de ningún segmento de la sociedad. Los miembros del partido nazi y “su periferia” apoyaron totalmente la violencia, mientras que la mayoría de la población la denunció según Bankier. “La vergüenza por el acto, la conmoción por su extensión y el arrepentimiento por la propiedad destruida convergieron para crear una reacción negativa”, así describe Bankier la respuesta a la Kristallnacht.

En otras palabras, la denuncia de la devastación material y el costo de los daños “se antepuso a la inmoralidad de abusar de civiles indefensos”.

Bankier dijo que aquellos que se opusieron a la persecución, particularmente muchos que se habían beneficiado de la arianización, temían que la reanudación del extremismo pudiera significar que ellos serían los próximos en ser atacados. La incautación de activos judíos podría usarse como precedente para confiscar posesiones de los miembros más ricos de la sociedad alemana. El público católico expresó las preocupaciones más visibles, especialmente porque hubo ataques contra la Iglesia Católica, incluida la destrucción de cruces y efigies, cuando no se pudieron encontrar judíos durante el pogrom.

La Kristallnacht ocurrió en un punto de un renovado aumento del terror antisemita a lo largo de 1938, observó Bankier, especialmente durante el verano y el otoño, cuando los hogares y negocios de las instituciones judías fueron destrozados, se registraron las casas y se realizaron arrestos.

Detrás de la desconfianza y el descontento generalizados con las políticas del gobierno alemán había una serie de factores: descontento con las condiciones económicas en Alemania, como los aumentos de precios y la escasez de materias primas; el desvanecimiento del entusiasmo por el Acuerdo de Munich del 30 de septiembre de 1938, que cedió a Alemania el “territorio alemán de los Sudetes” de Checoslovaquia, y la preocupación de que se podía hacer poco, incluso en el último minuto, para evitar la guerra.

Una nota final

Los antisemitas a menudo racionalizaban la violencia contra los judíos, incluso el asesinato, en términos de defensa propia, explicó el historiador alemán Götz Aly. En 1841,

El poeta alemán Franz von Dingelstedt escribió: “Donde vayas, agarra a un judío,/los supuestos elegidos de Di-s/cristianos, mételos en su gueto/antes de que te haga lo mismo”.

Debido a que “Muerte a los judíos” y otras invectivas comparables no eran apropiadas para articular “en círculos académicos educados”, dijo Aly, Eugen Fischer, director del Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología, Herencia Humana y Eugenesia, expresó el vilipendio de los judíos. de manera más profesional, que sin embargo, seguía siendo homicida.

En 1934, se quejó de que “el mundo piensa que estamos luchando contra los judíos solo para deshacernos de la competencia financiera e intelectual. Por el contrario, nuestra lucha es salvar la raza que creó la germanidad y limpiarla de elementos extraños, racialmente extraños, que amenazan con desviar, y en parte ya desviaron, su desarrollo espiritual en otras direcciones. Las consecuencias serán duras, de hecho terribles para muchas personas bastante honorables. Pero, ¿es ese un sacrificio demasiado grande para todo un pueblo?

Después de enfrentarse a persistentes protestas de que no todos los judíos eran iguales, Aly dijo que en 1930 un Gauleiter, un líder regional del partido nazi, respondió con una analogía viciosa: “Eso puede ser. Pero si alguien está acostado en un colchón de hotel infestado de chinches, no pregunta: ‘¿Eres una chinche buena o mala?’ Simplemente los aplasta a todos”.

El Dr. Alex Grobman es académico residente principal de la Sociedad John C. Danforth y miembro del consejo asesor de la Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano de Israel (NCLCI).