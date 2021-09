Lo que tenía que ser una original y romántica pedida de mano se convirtió en una polémica de ‘altos vuelos’ en las redes sociales con varios usuarios acusando al autor de incitación al odio y hasta antisemitismo.

“Jew, tengo una pregunta…“, rezaba la pancarta que arrastraba una avioneta la semana pasada por el cielo de Florida (EE UU), según relata RT. Para cualquier angloparlante la frase parecería bastante sorprendente porque la palabra ‘jew’ en inglés significa “judío”.

“Sorprendido estoy”.

Tal como era de esperar, la curiosa proposición de matrimonio fue ‘carne de cañón‘ para Twitter y atrajo tanto a bromistas como a activistas que luchan contra el antisemitismo.

Una instantánea de esta inusual propuesta, publicada por el grupo StopAntisemitism logró muchos retuits y comentarios. Otro grupo, Uniteds with Israel, compartió también la imagen y tuiteó: “El antisemitismo está vivo y coleando“. La jarana ya estaba montada.

A plane with a banner reading "Jew. I have a question..." was seen flying over Miami yesterday.

At approx. 8pm it was then seen landing at North Perry airport in Pembroke Pines, FL. pic.twitter.com/PImwpjdv9F

— StopAntisemitism.org (@StopAntisemites) August 28, 2021