Diario Judío México - Con canciones nuevas y clásicas de esperanza y desesperación en yiddish e inglés. Kahn, nacido en Detroit y con sede en Berlín, ha recorrido el mundo como cantante / compositor, multiinstrumentista, traductor y profesor.

Él originó el papel de Pertshik en “El Violinista en el Tejado” en Yiddish (Fidler afn Dakh) de National Yiddish Theatre Folksbiene, que presenta su traducción de la canción perdida de Bock / Harnick “Any Day Now”. También fue Yosl en la aclamada remontada de Folksbiene de Amerike – The Golden Land, e interpretó a Biff en La muerte de un vendedor del nuevo representante de Yiddish en Yiddish. En el Teatro Gorki de Berlín, trabajó como compositor, director, dramaturgo, actor y comisario de música. En 2016, la Fundación Ashkenaz lo nombró el primer Artista en Residencia Theodore Bikel. En 2018, recibió el Premio Chane y Joseph Mlotek por la Continuidad Yiddish, y recientemente apareció en Unrthodox de Netflix. Sus proyectos musicales incluyen su galardonada banda de punk klezmer The Painted Bird, The Unternationale, The Brothers Nazaroff, The Disorientalists, Bulat Blues y Semer Ensemble.

Para ver la actuación:

Simplemente visite nuestro sitio web en www.nytf.org/live a las 7:00 PM EST o la página de Folksbiene en Facebook en www.facebook.com/Folksbiene. También puede hacer clic en el botón rojo a continuación para acceder fácilmente.

Si no puede escuchar el programa una vez que comienza, asegúrese de que el volumen de su dispositivo esté encendido y también de que se haga clic en la pequeña imagen de un altavoz en la esquina inferior derecha del video para que no haya una x cerca eso.

Recuerde, siempre puede ver estos videos en cualquier momento, o ponerse al día con episodios pasados, en nuestro sitio web.