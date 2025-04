Datos de incidentes antisemitas rompen todos los récords anuales en 2024 por cuarto año consecutivo

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El fuerte aumento de incidentes antisemitas después de la masacre del 7 de octubre en Israel continuó en 2024, con totales que nuevamente superaron cualquier otro recuento anual en los últimos 46 años. Este es el cuarto año consecutivo en que aumentan los incidentes antisemitas y se supera el máximo histórico anterior. También es la primera vez que los incidentes relacionados con Israel o el sionismo constituyeron la mayoría de todos los incidentes (58% del total).

Según la Auditoría anual de incidentes antisemitas de la Liga Antidifamación (ADL), publicada hoy, hubo 9.354 incidentes de agresión, acoso y vandalismo antisemita en todo el país en 2024. Este total representa un aumento del 5% respecto a 2023 (que fue un año récord), un aumento del 344% en los últimos cinco años y un aumento del 893% en los últimos 10 años. Es el nivel más alto registrado desde que la ADL comenzó a recopilar estos datos en 1979. El total de 12 meses para 2024 promedió más de 25 incidentes antijudíos diarios en Estados Unidos, es decir, más de uno por hora.

“Este espantoso nivel de antisemitismo nunca debería aceptarse y, sin embargo, como muestran nuestros datos, se ha convertido en una realidad persistente y sombría para las comunidades judías estadounidenses”, dijo Jonathan Greenblatt, CEO de ADL. “Los judíos estadounidenses siguen siendo acosados, agredidos y atacados a diario por ser quienes son y dondequiera que vayan. Pero seamos claros: seguiremos sintiéndonos orgullosos de nuestra cultura, religión e identidad judías, y no nos dejaremos intimidar por los intolerantes”.

Incidentes antisemitas relacionados con Israel o el sionismo

En 2024, por primera vez, la mayoría de los incidentes (58% o 5.452 incidentes) estuvieron relacionados con Israel. De todos los incidentes relacionados con Israel, 2.596 tuvieron lugar en mítines antiisraelíes en forma de discursos, cánticos, pancartas y consignas antisemitas. (Aproximadamente la mitad de los más de 5.000 mítines antiisraelíes registrados por la ADL en 2024 incluyeron expresiones antisemitas; los que no presentaron elementos antisemitas no se incluyeron en la Auditoría. Cuando aparecieron expresiones antisemitas de este tipo en un mitin, la ADL las tabuló como un único incidente, independientemente de cuántas veces se repitieran o cuántas formas diferentes hayan adoptado).

La actividad y retórica documentadas en estos mítines incluyó lo siguiente: justificación o glorificación de la violencia antisemita, promoción de tropos antisemitas clásicos incluyendo el libelo de sangre, teorías de conspiración y carteles que equiparan el judaísmo o el sionismo con el nazismo, celebraciones del aniversario del ataque terrorista de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, y apoyo descarado al terrorismo, a las organizaciones terroristas designadas y a sus líderes.

Estudiantes por la Justicia en Palestina (SJP) y el Partido por el Socialismo y la Liberación (PSL) fueron los dos organizadores o copatrocinadores más activos de protestas en las que se produjeron incidentes antisemitas y, en conjunto, participaron en más del 50% de las protestas de esta categoría.

“En 2024, el odio a Israel fue una fuerza impulsora detrás del antisemitismo en Estados Unidos, con más de la mitad del total de los incidentes antisemitas haciendo referencia a Israel o al sionismo”, dijo Oren Segal, Vicepresidente Senior de la ADL para la Lucha contra el Extremismo e Inteligencia. “Estos incidentes, junto con todos los documentados en la Auditoría, sirven como un claro recordatorio de que el silencio no es una opción. Las personas de bien deben levantarse, responder y hacer frente al antisemitismo dondequiera que aparezca. Y eso comienza por comprender qué lo alimenta y aprender a reconocerlo en todas sus formas. Todos los datos están disponibles en el Mapa H.E.A.T., lo que pone de relieve nuestro compromiso con la transparencia”.

Principales resultados

Agresiones: 196 incidentes (un aumento del 21% desde 2023) fueron clasificados como agresión, definida como casos en los que personas judías (o personas percibidas como judías) fueron atacadas con violencia física acompañada de evidencia de animosidad antisemita. Los judíos ortodoxos fueron el blanco del 30% de las agresiones. Los 196 incidentes de agresión tuvieron como objetivo al menos 250 víctimas y ninguno fue mortal.

(un aumento del 21% desde 2023) fueron clasificados como agresión, definida como casos en los que personas judías (o personas percibidas como judías) fueron atacadas con violencia física acompañada de evidencia de animosidad antisemita. Los judíos ortodoxos fueron el blanco del 30% de las agresiones. Los 196 incidentes de agresión tuvieron como objetivo al menos 250 víctimas y ninguno fue mortal. Vandalismo: 2.606 incidentes (un aumento del 20% desde 2023) fueron clasificados como vandalismo, definido como casos en los que la propiedad fue dañada junto con pruebas de intención antisemita o en los que hubo un impacto antisemita sobre los judíos. Las esvásticas o cruces gamadas, que generalmente se interpretan como símbolos de odio antisemita, estuvieron presentes en el 37% de estos casos.

(un aumento del 20% desde 2023) fueron clasificados como vandalismo, definido como casos en los que la propiedad fue dañada junto con pruebas de intención antisemita o en los que hubo un impacto antisemita sobre los judíos. Las esvásticas o cruces gamadas, que generalmente se interpretan como símbolos de odio antisemita, estuvieron presentes en el de estos casos. Acoso: 6.552 incidentes (un leve aumento respecto a los 6.535 incidentes registrados en 2023) fueron clasificados como acoso, definido como casos en los que una o más personas judías (o personas percibidas como judías) fueron acosadas con un lenguaje que incluye insultos, estereotipos o tropos antisemitas. Hubo 647 amenazas de bomba . La categoría de acoso también incluye muchas de las expresiones de antisemitismo que se presentaron en los mítines contra Israel anteriormente descritos.

(un leve aumento respecto a los 6.535 incidentes registrados en 2023) fueron clasificados como acoso, definido como casos en los que una o más personas judías (o personas percibidas como judías) fueron acosadas con un lenguaje que incluye insultos, estereotipos o tropos antisemitas. Hubo 647 . La categoría de acoso también incluye muchas de las expresiones de antisemitismo que se presentaron en los mítines contra Israel anteriormente descritos. Los incidentes en (o alrededor de) los campus universitarios aumentaron más que en cualquier otro lugar. En 2024, la ADL registró 1.694 incidentes antisemitas en campus universitarios, un 84% más que en 2023 . Los incidentes en los campus representaron el 18% del total, la proporción más alta hasta la fecha.

. Los incidentes en los campus representaron el 18% del total, la proporción más alta hasta la fecha. La actividad antisemita también aumentó en un 19% en zonas públicas (3.452 incidentes) y en un 11% en establecimientos comerciales, incluyendo negocios de propiedad judía. En 2024 se registraron 860 incidentes en escuelas K-12 no judías, un descenso del 26% . Dada la naturaleza insidiosa de la intimidación, agravada por el hecho de que muchos niños pueden no sentirse capacitados para informar de sus experiencias, es probable que el número real de incidentes antisemitas en las escuelas fuera significativamente mayor que los datos reportados en la Auditoría.

en zonas públicas (3.452 incidentes) y en un en establecimientos comerciales, incluyendo negocios de propiedad judía. En 2024 se registraron 860 incidentes en escuelas K-12 no judías, un descenso del . Dada la naturaleza insidiosa de la intimidación, agravada por el hecho de que muchos niños pueden no sentirse capacitados para informar de sus experiencias, es probable que el número real de incidentes antisemitas en las escuelas fuera significativamente mayor que los datos reportados en la Auditoría. Se produjeron incidentes antisemitas en los 50 estados y en el Distrito de Columbia. Los estados con mayor número de incidentes fueron Nueva York (1.437) y California (1.344). Sus ciudades más grandes, Nueva York (976) y Los Ángeles (297), también registraron el mayor número de incidentes.

Propaganda supremacista blanca

El año pasado se produjeron 962 incidentes de propaganda antisemita (difusión de material impreso antisemita y actos públicos) relacionados con grupos supremacistas blancos, un 17% menos que en 2023. Se registraron incidentes en 47 estados y en el Distrito de Columbia. Tres grupos (Patriot Front, Goyim Defense League y la red White Lives Matter) fueron responsables del 94% de esta actividad.

Ataques a instituciones judías

Aunque los incidentes en instituciones judías disminuyeron un 14%, siguieron siendo elevados en comparación con los niveles anteriores al 7 de octubre, con 1.702 incidentes registrados en 2024. Además, las agresiones a instituciones judías aumentaron más del doble (de 9 a 20 incidentes) y el vandalismo aumentó un 39% (de 148 a 205 incidentes).

Las organizaciones judías fueron objeto de un total de 627 amenazas de bomba, el 89% de las cuales iban dirigidas a sinagogas. Los fieles fueron acosados e incluso agredidos; algunos grupos antiisraelíes también intensificaron sus tácticas, protestando contra instituciones religiosas y culturales judías en docenas de ocasiones.

Metodología

La Auditoría de la ADL incluye tanto actos delictivos como no delictivos de acoso, vandalismo y agresión contra individuos y grupos, basados en informes recibidos por la ADL de víctimas, autoridades, medios de comunicación y organizaciones asociadas, y evaluados por los expertos de la ADL.

El conjunto de datos completo de incidentes antisemitas para 2016-2024 está disponible en el Mapa H.E.A.T. de la ADL, una herramienta interactiva en línea que permite a los usuarios trazar geográficamente los incidentes antisemitas y la actividad extremista. El conjunto de datos completo también puede ser descargado por cualquier persona que desee conocer en detalle los incidentes individuales.

La ADL se asegura de no confundir las críticas generales a Israel o el activismo antiisraelí con el antisemitismo. Las protestas políticas legítimas, el apoyo a los derechos de los palestinos o las expresiones de oposición a las políticas israelíes no se incluyen en la Auditoría. El enfoque de la ADL respecto a las expresiones relacionadas con Israel se ajusta a la definición de antisemitismo de la IHRA.

La metodología completa de la Auditoría se incluye en el informe de nuestro sitio web.

La Auditoría ofrece una instantánea de una de las formas en que los judíos estadounidenses viven el antisemitismo, pero una comprensión completa del antisemitismo en Estados Unidos requiere también otras formas de análisis, incluyendo las encuestas de opinión pública, evaluaciones del antisemitismo en línea y análisis de la actividad extremista, todo lo cual la ADL ofrece en otros informes, tales como: ADL Survey of Antisemitic Attitudes in America 2024 ( Encuesta de la ADL sobre actitudes antisemitas en Estados Unidos 2024), Campus Antisemitism One Year After the Hamas Terrorist Attacks (Antisemitismo en los campus un año después de los atentados terroristas de Hamás del 7 de octubre), el ADL Global 100: Index of Antisemitism, Online Hate and Harassment: The American Experience (Odio y acoso en línea: la experiencia estadounidense) y White Supremacist Propaganda Assessment Focused on Jews and Immigrants in 2024 (Evaluación 2024 de la propaganda supremacista blanca enfocada en judíos e inmigrantes).

La ADL es la principal organización contra el odio del mundo. Fundada en 1913, su eterna misión es “poner fin a la difamación del pueblo judío y garantizar la justicia y el trato justo para todos”. Hoy, la ADL sigue luchando contra todas las formas de antisemitismo y prejuicios, utilizando la innovación y las asociaciones para ampliar el impacto. Líder mundial en la lucha contra el antisemitismo, el extremismo y la intolerancia, donde y cuando se presenten, la ADL trabaja para proteger la democracia y garantizar una sociedad justa e inclusiva para todos. Más información en www.adl.org.