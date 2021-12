El líder de Foo Fighters, junto al productor musical Greg Kurstin, han estrenado la versión de la canción de Lisa Loeb, Stay -I Missed You-, la cual forma parte de la serie The Hanukkah Sessions, en las que diversos músicos realizan versiones de diversos artistas judíos, una canción por cada día de los ocho que dura la festividad (Dave no es judío, pero Greg sí).

Sobre la canción

Stay -I Missed You- fue publicada en 1994 como parte de la banda sonora de la película Reality Bites. En este caso, la versión metalera cuenta con gritos, falsetes y una amplia gama de guitarrazos, teniendo en la parte visual a Dave Grohl en un lindo vestido floral y a Greg Kurstin acompañándolo con la guitarra mientras avanzan por diversos pasillos.

Kurstin x Grohl: The Hanukkah Sessions 2021: Night One