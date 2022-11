En su nueva exposición “Back into the Light”, el Museo Judío muestra a cuatro artistas femeninas casi olvidadas de Frankfurt que dieron forma a la escena artística de la ciudad en la década de 1920. Elianna Renner complementa con videoarte asociativo.

La cámara se desvanece. Un atril negro se encuentra en el medio del edificio, que ahora alberga una piedad. Elisa Klapheck entra en escena por la izquierda. “Bruchim Habaim”, el rabino saluda a sus oyentes. “Estamos parados aquí en Lange Straße 33, en Frankfurt am Main, el antiguo lugar de residencia de la Sra. Amalie Seckbach, nee Buch, y conmemoramos su gran colección de grabados asiáticos en color de los siglos XVII y XVIII”. tiene esos cuadros y artista enterrados en un agujero en el suelo en el sótano de la casa poco antes de su deportación al campo de concentración de Theresienstadt el 15 de septiembre de 1942. Hasta el día de hoy no han sido encontrados.

80 años después, este acto plantea muchas preguntas a Elianna Renner. ¿Por qué Amalie Seckbach decidió dar este paso? ¿Por qué no dar sus fotos a amigos que podrían haberlas conservado? Y, finalmente, una pregunta que preocupa a Renner porque puede decir algo sobre el ser humano: “¿Cómo le decimos adiós al arte?”

Elianna Renner es suiza, judía y artista. En 2000 llegó a Bremen desde Lucerna con su banda punk, donde se matriculó en la academia de arte. La Shoah siempre fue un tema en su familia: “Miembros de la familia que nunca se habían conocido aparecían regularmente en las historias. Dejaron vacíos, pero las historias les dieron vida”, le dijo al general judío. Quizás por eso Renner se ha dado a la tarea de recuperar artísticamente biografías que se han hecho desaparecer. Acaba de completar varios trabajos de video para el Museo Judío, incluido el evento conmemorativo escenificado y una entrevista ficticia de zoom entre Seckbach y la escritora Elena Makarova. Complementan la exposición “Back into the Light”, en la que se pueden redescubrir cuatro artistas judíos de Frankfurt. Todos ellos tuvieron éxito con su arte durante su vida, exhibiendo local e internacionalmente. El nacionalsocialismo y la Shoah interrumpieron abruptamente su vida y su trabajo de diferentes maneras.

Además de la escultora y pintora Amalie Seckbach (1870–1944), Renner se centró en Ruth Cahn (1875–1966). Cahn, que tuvo éxito desde el principio en París, es el tema de una instalación de video de varias partes que captura los acontecimientos artísticos en su galería de manera asociativa. Incluso el fauvismo vuelve a la escena en la forma del Palmengarten de Frankfurt. Los otros dos artistas ahora presentados son la dibujante, pintora y escultora de madera Rosy Lilienfeld (1896-1942) y la autora, dibujante e ilustradora Erna Pinner (1890-1987).

Elianna Renner estudia hechos, datos biográficos clave, pero también anécdotas. El entierro de cuadros preciados, el papel vegetal alisado bajo el colchón como fondo improvisado (Seckbach siguió pintando cuando tenía más de 70 años en el campo de concentración). “¿No es mucho mejor que te recuerden esas cosas que el hecho de cuándo fuiste a la escuela primaria?”, pregunta Renner retóricamente. Sus obras son adiciones artísticas a huecos y espacios vacíos, pero no adiciones. Libre del baile de disfraces de una recreación, catapulta la historia de sus protagonistas a una forma contemporánea que su audiencia no puede evadir fácilmente.