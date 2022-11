Los nominados a los premios Grammy 2023, anunciados el martes, incluyen destacados artistas de religión judía del pop y el rap, pero también reconocen a músicos y escritores judíos de la música clásica y otros géneros menos populares.

Jack Antonoff, un estadounidense de origen judío graduado en un colegio diurno de Nueva Jersey que se convirtió en uno de los productores y compositores más demandados del pop, gracias a su trabajo con artistas de la talla de Taylor Swift y Lorde, está nominado al premio de productor del año, un galardón que ya ganó el año pasado.

Doja Cat, rapera y estrella del pop, también de origen judío, tiene cinco nominaciones: entre ellas el de disco del año, el de mejor actuación pop en solitario y el de mejor vídeo musical, todos ellos por su canción «Woman».

Además, ¡Mel Brooks, que sigue activo a sus 96 años, está nominado en la categoría de mejor audiolibro por «All About Me! My Remarkable Life in Show Business».

James Ginsburg, hijo de la difunta Ruth Bader Ginsburg y consumado productor de música clásica y propietario de un sello discográfico, opta al premio al mejor productor de música clásica del año.

Hans Zimmer, el prolífico compositor de películas y ganador de cuatro Grammys anteriores (y dos Oscar), está nominado en la categoría de mejor compilación de bandas sonoras por su trabajo en «Top Gun: Maverick».

Randy Rainbow, el comediante musical que suele burlarse de las figuras políticas, está nominado por el mejor álbum de comedia, gracias a «A Little Brains, A Little Talent».

Tony Kushner, el dramaturgo que a través de sus colaboraciones con Steven Spielberg se convirtió en uno de los guionistas de origen judío más destacados de Hollywood, está nominado al mejor álbum de teatro musical, por una reposición del musical de 2003 que coescribió con Jeanine Tesori, «Caroline, or Change». El espectáculo cuenta con un amplio abanico de música, desde espirituales hasta Motown y klezmer. (La banda sonora del remake de «West Side Story» de Spielberg y Kushner también está nominada en la categoría de recopilación).

Flora Purim, brasileña de religión judía y referente del jazz, conocida por grabar y colaborar con grandes artistas como Chick Corea y Dizzy Gillespie, está nominada al mejor álbum de jazz latino, por «If You Will», su primer lanzamiento en solitario en más de una década.

Por último, Dan Auerbach, líder del dúo de rock The Black Keys, está nominado en la misma categoría que Antonoff, por su trabajo de producción fuera de su banda. Auerbach señaló a principios de este año que perdió a varios familiares en el Holocausto. (The Black Keys optan a dos premios distintos, incluido el de mejor álbum de rock por su último, «Dropout Boogie»).

La 65ª edición de los premios Grammy se celebrará el 5 de febrero en Los Ángeles y se retransmitirá por la CBS.