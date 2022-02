La vida como la conocía Paola Schietekat dio un giro de 180 grados la noche del 6 de junio de 2021, cuando un conocido de la mexicana, en ese entonces residente de Catar, entró a su departamento y la agredió físicamente.

Han pasado ocho meses desde que Paola regresó a México, su país natal, el cual abandonó desde los 19 años para asentarse y hacer su vida en Medio Oriente, una zona que, destaca la mujer, no es fácil para el sector femenino; sin embargo, estaba donde quería.

"No entiendo cómo de haber sido tan feliz en un país que, si bien es complicado de vivir como mujer, yo no tenía ningún problema. Y pasar a ser víctima y ahora, peor, a una acusada y no poder regresar a la vida que yo había formado. Siento que no sé qué más hacer, no sé a dónde ir. Me siento en un limbo", señala Paola en entrevista con Sputnik.

La vida de Paola dio un vuelco en cuestión de horas. El 6 de junio de 2021, un hombre de origen colombiano, a quien la mexicana había conocido en los grupos de redes sociales de la comunidad latina en Catar, entró a su departamento sin su consentimiento, al internar llamar a la policía ambos forcejearon y él la golpeó hasta dejarla en el suelo.

"No se te ocurra decir que yo te golpeé" fue la advertencia que el agresor lanzó a la mexicana, quien tras los hechos dio aviso a su mamá —residente en México— y a un amigo del trabajo. Al día siguiente, Paola acudió a la policía de Catar para denunciar los hechos.

Las autoridades de Catar le dieron tres opciones a Paola: no hacer nada, pedir una orden de alejamiento o llevar el caso hasta las últimas instancias. Por recomendación del cónsul Luis Ancona, la mexicana se decantó por la última opción sin saber lo que le esperaba.

La noche del 7 de junio, el caso de Paola dio un giro inesperado y paso de ser víctima a acusada, pues su agresor dijo que ambos sostenían una relación amorosa siendo que en Catar están prohibidas las relaciones fuera del matrimonio.

"Me exigieron una prueba de virginidad y ahí fue cuando me di cuenta que todo se había complicado porque ya habían asumido que yo tenía una relación con este hombre", recuerda la mexicana.

"Culturalmente yo sé que es difícil para los árabes comprender el concepto de amistad, no es algo que se estile y por eso no maneje ese término. Ni mi abogada lo entendía", señala Schietekat, quien erogó su ahorros para pagar su defensa, a pesar de que la Embajada de México está obligada a dar representación legal a los connacionales.

Paola explica que tener una relación extramarital es un crimen en Catar el cual puede ser penado hasta con 10 años de cárcel y en su caso, al ser practicante del Islam, puede agravarse y ser sometida a 100 latigazos.

Gracias a su trabajo en el Comité organizador del Mundial de Catar 2022, la mexicana pudo, prácticamente, huir de Catar con destino a México aunque su caso sigue en proceso. Al respecto, la abogada de la mexicana le ha recomendado que se case con su agresor para que su caso sea desechado.

"Si me caso con él ya no habría ningún cargo en mi contra por una relación extramarital (...) sí lo consideré durante un tiempo", confiesa Paola, quien señala que este opción la meditó al verse frustrada por la dilación del caso y las acusaciones en su contra.

La segunda audiencia del caso se realizó el pasado 14 de febrero; sin embargo, esta quedó cancelada pues el agresor de la mexicana abandonó Catar y al lugar no se presentó ningún representante de la Embajada mexicana. Será hasta el próximo mes de marzo que se celebre la siguiente audiencia.