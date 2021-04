El galardonado Premio Israel 2004 por su labor en pos de la sociedad israelí, Rabino Yitzhak David Grossman, declaró en una entrevista al periódico israelí Yisrael Hayom que "se deben hacer todos los esfuerzos posibles para aprovechar la crisis que produjo la pandemia Covid-19 para encontrar el camino correcto que permita la coexistencia de las diferentes comunidades que viven en Israel.

Esta debe ser la misión principal, y depende solo de los líderes políticos, de la forma de hablar, del mensaje que transmiten y de la unidad que profesen. No hablo de palabras sin sentido, no me refiero a una cuestión teórica ya que las palabras tienen efecto en la sociedad.

Si todos hablamos en un lenguaje moderado y unificador, viviremos y dejaremos vivir al otro. Nuestra realidad debe cambiar para mejor."