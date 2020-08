Diario Judío México - PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

13 de agosto de 2020

Declaración del vicepresidente Joe Biden sobre el acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos

Hoy, Israel y los Emiratos Árabes Unidos han dado un paso histórico para salvar las profundas divisiones del Medio Oriente. La oferta de los EAU de reconocer públicamente al Estado de Israel es un acto de estadía bienvenido, valiente y muy necesario. Y es un reconocimiento crítico de que Israel es una parte vibrante e integral del Medio Oriente que está aquí para quedarse. Israel puede y será un valioso socio estratégico y económico para todos los que lo acojan.

La unión de Israel y los estados árabes se basa en los esfuerzos de múltiples administraciones para fomentar una apertura árabe-israelí más amplia, incluidos los esfuerzos de la administración Obama-Bider para construir sobre la Iniciativa de Paz Árabe. Personalmente, pasé tiempo con líderes tanto de Israel como de los Emiratos Árabes Unidos durante nuestra administración en la defensa de la cooperación y el compromiso más amplio y los beneficios que podría brindar a ambas naciones, y me complace el anuncio de hoy.

Es un recordatorio oportuno de que las enemistades y las diferencias, incluso las de larga data, no están escritas en piedra, y del papel que puede desempeñar la diplomacia estadounidense. Siempre hay espacio para la cooperación y la colaboración en áreas de interés mutuo, y los Emiratos e Israel comparten un gran interés en preservar las perspectivas de paz en la región. La anexión sería un duro golpe para la causa de la paz, por eso me opongo ahora y me opondría como presidente. Prácticamente acabaría con cualquier posibilidad de una solución de dos estados que aseguraría el futuro de Israel como un estado judío y democrático y mantendría el derecho de los palestinos a un estado propio. Al prevenir esa posibilidad y reemplazarla con la esperanza de una mayor conexión e integración en la región, los Emiratos Árabes Unidos e Israel han señalado un camino hacia un Medio Oriente más pacífico y estable. Una administración Bider-Harris buscará aprovechar este progreso y desafiará a todas las naciones de la región a mantener el ritmo.

***