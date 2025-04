Declaraciones del primer ministro Benjamin Netanyahu antes de regresar a Israel

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Primer Ministro Benjamin Netanyahu, hoy (martes, 8 de abril de 2025) [traducido del hebreo]:

“Acabo de finalizar mi segunda visita a Estados Unidos en dos meses, una visita muy cordial con mi amigo, el presidente Donald Trump.

Les impresionará la gran cercanía y amistad que nos une, que se expresó en los temas que tratamos.

En primer lugar, Irán. Estamos de acuerdo en que Irán no tendrá armas nucleares. Esto se puede lograr mediante un acuerdo, pero solo si este acuerdo se realiza al estilo libio: entrar, volar las instalaciones, desmantelar todo el equipo, bajo supervisión estadounidense y llevado a cabo por Estados Unidos; eso sería positivo.

La segunda posibilidad, que no se dará, es que alarguen las conversaciones y luego esté la opción militar. Todos lo entienden. Hablamos de ello extensamente.

El segundo tema que tratamos fue Gaza. Estamos decididos a eliminar a Hamás y, al mismo tiempo, a devolver a todos nuestros rehenes. El presidente me miró y les dijo a los periodistas presentes: ‘Este hombre… Está trabajando constantemente para liberar a los rehenes. Espero que esto desmienta la mentira que circula de que no trabajo para ellos, que no me importa. Sí me importa, y lo estoy haciendo, y tendremos éxito.

También hablamos de la visión del presidente Trump, porque actualmente estamos en contacto con países que están considerando la posibilidad de acoger a muchos gazatíes. Esto es importante porque, en definitiva, esto es lo que debe suceder.

El tercer asunto: Turquía. Turquía quiere establecer bases militares en Siria, y esto pone en peligro a Israel. Nos oponemos y estamos trabajando en contra. Le dije al presidente Trump, que es mi amigo y también amigo de Erdogan: “Si necesitamos su ayuda, lo discutiremos con usted”.

El cuarto y último asunto: los aranceles. El presidente Trump ha pedido a los países que reduzcan a cero sus déficits comerciales con Estados Unidos. Le dije: “No es tan difícil para nosotros. Lo haremos”. Esto es lo poco que podemos hacer por Estados Unidos y su presidente, quien tanto hace por nosotros.

Fue una visita muy buena y muy cálida. Hubo más detalles que les contaremos más adelante.

Crédito del video: Roi Avraham (GPO) / Crédito del sonido: Nir Sharf (GPO)