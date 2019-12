Diario Judío México - En ese lugar, el nuevo Defender se encontró cara a cara con su antecesor “Oxford”, un Land Rover Serie I. El Primer Ministro eslovaco Peter Pellegrini, junto con el Director Ejecutivo de Manufactura de Jaguar Land Rover, Grant McPherson estuvieron presentes para darles la bienvenida al equipo de Nitra.

El equipo tuvo la oportunidad de recorrer las instalaciones de primer nivel en Nitra, donde pudieron visualizar la salida en línea de producción de los nuevos Defenders. Alex Bescoby, jefe de la expedición, comentó: “Siempre esperamos visitar Nitra como parte de nuestro viaje y explorar el corazón de fabricación del nuevo Defender. Recibimos una fantástica bienvenida del equipo de Jaguar Land Rover en Nitra, marcando un comienzo especial para nuestro regreso a Londres”.

Un grupo de propietarios de Land Rover desde todo el Reino Unido y Europa se reunirá para dar la bienvenida al equipo de The Last Overland en Folkestone, Reino Unido. El equipo se unió a un nuevo Defender especialmente encargado para Oxford y Cambridge en su último viaje a la línea de meta en The Hilton Park Lane en Londres, a unos metros de la línea de meta del primer Overland Expedition en 1956.

Alex relata: “Este viaje definitivamente ha sido lleno de acción, con diversos altibajos y no puedo creer lo rápido que han pasado los dieciocho meses que planearon este viaje, ¡todo en una sola pieza hasta ahora! Hemos logrado conducir este increíble automóvil de 64 años una vez más a tantas partes remotas y fascinantes del mundo, a través de monzones tropicales, -20 grados centígrados y a más de 5000 metros sobre el nivel del mar. Oxford lo ha tomado todo con calma. Desde Nagaland hasta el Tíbet, desde Turkmenistán hasta Serbia, la bienvenida que hemos recibido ha sido increíble”.

The Last Overland Expedition es una prueba de fuerza y valor Al igual que cualquier expedición importante, especialmente uno que cruza tantas fronteras internacionales en un automóvil tan viejo, The Last Overland no fue una expedición sin problemas. Un incidente particularmente memorable fue un gran accidente mecánico en el que la rueda trasera de Oxford se cayó mientras Alex y Nat conducían a 70 km/ hr en Turkmenistán, cortando los frenos por completo.

Durante el viaje los asistentes también fueron puestos a prueba. Al equipo de ocho personas del Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Bélgica, Indonesia y Singapur se le presentó un conjunto diferente de desafíos, incluso cuando sus cuerpos fueron afectados debido a las diversas dietas, las temperaturas y altitudes. Estos involucraron episodios ocasionales de intoxicación alimentaria, temperaturas frías e incluso la necesidad de depender de oxígeno suplementario mientras se enfrentaban a los pesares de cambio de altura en ciertos puntos del viaje.