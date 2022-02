Marie van der Zyl es la presidenta del órgano que representa a la comunidad judía británica. Es la segunda mujer en ocupar ese puesto y fue elegida entre más de 300 representantes de 180 sinagogas y otros 40 organismos judíos de su país.

Viajó hasta Roma junto al jefe ejecutivo de la institución para poder saludar al Papa.

MARIE VAN DER ZYL

Presidenta, Board of Deputies of British Jews

“Nos sentimos unos privilegiados porque el Papa se ofreció a vernos. Le hemos regalado un precioso libro de nuestras sinagogas más antiguas. Y queremos agradecerle su trabajo por sostener la buena relación que existe entre las comunidades judías y cristianas".

MICHAEL WEGIER

Jefe Ejecutivo, Board of Deputies of British Jews

"Es maravilloso que después de 7 siglos de relaciones difíciles, tenemos ahora a un Papa que tiene en mucha consideración a los judíos y a Israel y por eso queremos expresarle lo apoyados y agradecidos que no sentimos por ello”.

Marie van der Zyl y Michael Wegier pudieron intercambiar unas palabras afectuosas con el Papa.

-"Mi mujer está en Santiago de Chile. Y le dice gracias también".

Mostraron su preocupación por el aumento de casos de antisemitismo en Gran Bretaña. En 2021, tras el nuevo episodio de tensión entre Israel y Palestina, los casos se dispararon en un 500%. Son los datos de la organización judía británica Community Security Trust.

Por eso también agradecieron al Papa mensajes como este que transmitió en uno de sus viajes más recientes.

FRANCISCO

"Estamos unidos -lo repito- en la condena de toda violencia, de toda forma de antisemitismo, y en el esfuerzo para que la imagen de Dios en la persona humana no sea profanada".

MICHAEL WEGIER

Jefe Ejecutivo, Board of Deputies of British Jews

“Hemos hablado de la importancia de las relaciones entre judíos y cristianos, nos ha dicho que rezará por nosotros y que debemos rezar por él”.

-"Rezad por mí, yo voy a rezar por vosotros y vosotros rezáis por mí".

-"Y recemos por la paz."

Roma es una ciudad especialmente sensible a la cuestión antisemita. En octubre de 1943 los nazis protagonizaron una monstruosa redada para enviarlos a los campos de concentración. Muchos consiguieron salvarse refugiándose en casas de amigos o en iglesias. Otros no tuvieron suerte y fueron deportados.

Y para no olvidarlos, en las casas donde vivieron han colocado unos adoquines dorados con el nombre del judío que nunca regresó a su hogar.

