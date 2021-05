Atletico de Madrid Campeón de España y su relación con Israel

El club de la capital española cuenta con una identidad fuerte, forjada a lo largo de sus 118 años de existencia.

El Atlético, ganador de la Liga española por undécima vez en su historia este sábado, cuenta con una identidad fuerte, forjada a lo largo de sus 118 años de existencia.

El Atlético de Madrid nació el 26 de abril de 1903, en los salones de la sociedad vasco-navarra de Madrid, de la mano de algunos estudiantes de ingeniería originarios de Bilbao, animados por el reciente éxito de su club en Vizcaya, el Athletic de Bilbao, nacido cinco años antes (1898).Hoy en día, el accionista mayoritario del club (52%) es Miguel Ángel Gil Marín, hijo del antiguo presidente del club Jesús Gil (1987-2003), fallecido en mayo de 2004. Los otros accionistas son el millonario israelí Idan Ofer (31%), Enrique Cerezo (15%) y los socios (2%).

y ¿Quién es Idan Ofer?

Idan es un multimillonario, filántropo y promotor de la paz entre mundo árabes y el Estado de Israel, así como la vida con los palestinos

Él y su familia han encabezado iniciativas para acuerdos de paz y proyectos personales que tienen que ver con la convivencia de palestinos e israelíes en determinadas esferas de la sociedad.

En 2013, hizo una donación a la Escuela de Gobierno John F. Kennedy en la Universidad de Harvard para el establecimiento del Fondo de Becas Sammy Ofer para Líderes Emergentes de Israel y Palestina, un programa de becas para estudiantes israelíes y palestinos para asistir a la escuela.

israelí establecido en Londres, de 62 años, y cuya fortuna se estima valía en 2,6 billones de dólares, es hijo de hizo Sammy Ofer, que se hizo rico gracias a sus negocios relacionados con el comercio por mar de mercancías, así como por la construcción de embarcaciones. Su progenitor, ya fallecido, le educó en la cultura de negocio que explica su inversión en el Atlético. Se trata de una figura pública en Israel gracias a las donaciones de su familia a museos, universidades, hospitales, etc.

Tras estudiar en las mejores instituciones para seguir los paseos de su padre, que es una institución en su ciudad natal -Haifa- (donde le ha dado el nombre al estadio de la ciudad), se lanzó al mundo de los negocios junto a su hermano con la compra de la conocida como ‘Israel Corporation’ y comenzó a expandirse por Asia, Europa y América del Sur. El grueso de sus inversiones tienen que ver con energía, el mundo naval y las nuevas tecnologías.

En 2006 falleció su padre y le dejó a él y su hermano Eyal, más de 6.000 millones de dólares a cada uno de ellos. Además, heredó la mitad de la “vasta colección” de arte moderno de su padre. Como resultado, en 2013, era el hombre más rico de Israel según la revista Forbes, con una fortuna cuyo valor neto se estimaba en 4,1 mil millones de dólares.

El nuevo gran inversor colchonero ha estado casado cuatro veces. [Su cuarta y actual esposa es Batia Ofer, filántropa y miembro del consejo asesor de Sotheby’s .

El empresario reconocía en la primera parte de la adquisición de dichas acciones, realizada hace unos meses, que no es un hincha de este deporte. “No soy ningún apasionado del fútbol, no crecí relacionado con este deporte pero sí que veo en él un gran potencial de negocio”, reconocía en una televisión en su país. En cualquier caso, este inversor no es ajeno al espectáculo que representa este deporte. No en vano vive en Londres, una de las capitales mundiales del balompié y vive en primera persona la pasión que despierta este deporte en dicho país.

“El Atlético es un club especial. Nadie puede comprar el Madrid y el Barcelona porque pertenecen a sus aficionados, así que el Atlético es lo mejor que puedes encontrar con propiedad privada”, comentó el israelí hace unos meses también.