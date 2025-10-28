Descubren túneles del siglo XV que impulsaron la industria azucarera en el norte de Israel

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Un equipo de investigadores israelíes documentó un sistema de túneles del siglo XV en el valle de Beit She’an, construido bajo dominio mameluco para accionar molinos de azúcar. El hallazgo, publicado en la revista Water History, revela la avanzada ingeniería hidráulica desarrollada por los mamelucos, un imperio fundado por antiguos soldados musulmanes esclavizados.

El profesor Amos Frumkin, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, explicó que los mamelucos adaptaron sus conocimientos del uso del agua en Egipto a las condiciones locales de la región. Aprovecharon las corrientes del arroyo Amal, cuyo alto nivel de salinidad impedía la agricultura, pero servía para mover los molinos que procesaban la caña de azúcar.

Los túneles, excavados bajo tierra para evitar costosos acueductos abiertos, fueron datados mediante análisis de estalactitas y lámparas halladas en su interior, que los ubican entre los siglos XIV y XV. En ese período, el valle de Beit She’an era uno de los principales centros de producción azucarera del imperio mameluco.

Según los investigadores, el estudio demuestra la importancia estratégica del agua en la expansión económica mameluca. Su dominio de la hidráulica permitió desarrollar cultivos comerciales y exportaciones, sentando las bases de una gestión avanzada de recursos en una región donde el agua siempre fue un bien escaso.