Desenmascaran en Israel a un misionero cristiano argentino que se hizo pasar por rabino ortodoxo durante años

Un misionero cristiano argentino se hizo pasar por rabino ortodoxo durante años en Israel, robándoles decenas de miles de dólares a judíos inocentes mientras realizaba bautismos en secreto y falsificaba documentos religiosos.

«Ariel Katzenberg», cuyo verdadero nombre es Gonzalo Cabral, operó su elaborado engaño en varias ciudades israelíes, celebrando bodas y conversiones judías, a la vez que trabajaba para convertir a judíos al cristianismo.

La organización antimisionera Yad L’Achim desenmascaró el plan tras obtener un video de Cabral realizando bautismos.

«Demostramos ante los tribunales que los documentos habían sido falsificados y quedaron impactados», declaró a una radio israelí el rabino Shimon Abergel, coordinador de campo del Departamento Antimisioneros de Yad L’Achim.

El camino de Cabral hacia Israel comenzó en la Argentina, donde se acercó a una anciana judía con una historia inventada sobre el abandono de sus padres. Ella se apiadó de él, lo acogió en su casa y lo crio como a un hijo. Cabral explotó esa relación, usando su apellido judío para engañar a las autoridades israelíes y entrar al país con falsas promesas.

Una vez establecido en Israel, Cabral cambió su nombre a Ariel Katzenberg y comenzó a hacerse pasar por rabino ortodoxo. Empezó en Bnei Brak antes de mudarse a ciudades del norte, como Harish, Migdal HaEmek y Tiberíades, donde surgieron sospechas.

Actuando con notable audacia, Cabral dirigió ceremonias de conversión, ofició bodas, impartió clases de Torá e incluso escribió y vendió mezuzot (pergaminos para invocar la protección de las casas). Se centró especialmente en los turistas extranjeros y los recién llegados a Israel, cobrándoles decenas de miles de shekels por documentos falsos que afirmaban demostrar su condición de judíos o su conversión legítima al judaísmo.

Según Yad L’Achim, muchas víctimas se quedaron sin dinero, sin poder cubrir sus necesidades básicas tras pagar los honorarios de Cabral. Algunos recibieron certificados con sellos falsificados de reconocidos tribunales religiosos, con documentos que afirmaban que sus portadores habían realizado conversiones aprobadas por rabinos en Israel.

El engaño de Cabral fue tan profundo que fue aceptado como testigo en procedimientos judiciales religiosos, donde testificó sobre la supuesta identidad judía de otro misionero cristiano que buscaba ser aceptado en la comunidad judía. También consiguió reuniones con prominentes rabinos y funcionarios ortodoxos que desconocían sus verdaderas actividades.

“La técnica de la suplantación y el engaño es típica entre los misioneros. Este estafador hizo todo lo posible para cazar a víctimas inocentes y desviarlas”, explicó Abergel.

Los tribunales rabínicos respondieron a la revelación implementando medidas de seguridad reforzadas, emitiendo nuevos certificados de conversión con características de seguridad avanzadas diseñadas para prevenir futuras falsificaciones. Según informes, los funcionarios del tribunal quedaron atónitos al presentarles pruebas de cómo se habían replicado sus sellos oficiales.

Según informes, Cabral trajo a sus padres y hermanos menores a Israel utilizando métodos engañosos similares y sus familiares también se infiltraron en las comunidades ortodoxas, afirmando ser descendientes de una familia rabínica de la Argentina. Al menos un hermano, que usaba el nombre de Yehoyakim, estaba matriculado en una escuela religiosa e incluso recibió la bendición de rabinos de alto rango junto con sus compañeros de clase.