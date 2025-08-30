Después de 694 días secuestrado, el ID devolvió el cuerpo de Idan Shteiwi a Israel

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

🇮🇱 Después de 694 días: Nuestras fuerzas heroicas devolvieron a Idan Shteiwi a la tumba en Israel.

Shteiwi, de veinte años y ocho meses, llegó el 7 de octubre al festival Nova para documentar a sus amigos que tocaban y daban talleres, pero no llegó a entrar. Cuando comenzó el ataque, Idan eligió ayudar a dos jóvenes que conoció por primera vez al salir para huir, una elección que finalmente llevó a su secuestro.

Eligió salvar vidas y pagó con su vida.

Que su memoria sea bendita…

🇮🇱 El padre de Idan Eli Shtivi: «Tenía la esperanza de que estuviera vivo».

«Ayer volé con una delegación al extranjero para hablar sobre Idan. Aterrizamos y de inmediato volví a tomar el vuelo de regreso cuando me informaron de su regreso. Me llevaron de vuelta en el mismo avión y me dijeron que había restos de Idan. Eso es seguro. Tenía la esperanza de que estuviera vivo. Ayer por la mañana todavía rezaba para que estuviera vivo. Pensaba que estaba vivo».

Según Eli, cuando el resto de la familia estaba en el shivá de duelo por Idan tras la noticia de su muerte, él se negó a unirse porque seguía creyendo que su hijo aún estaba vivo.

He hablado varias veces con Eli, un dolor indescriptible. Una persona luminosa, amable y sincera. Ahora su sufrimiento ha terminado.

🇮🇱 Mensaje del Cuartel General de las Familias para el Retorno de los Secuestrados

Las familias de los secuestrados están abrazando en este momento a la familia Shteiwi.

El regreso de Idan, de bendita memoria, para un entierro digno en Israel, es el cierre de un ciclo y el cumplimiento del deber básico del Estado de Israel hacia sus ciudadanos.

Cuartel General de las Familias para el Retorno de los Secuestrados: Nuestro corazón está hoy con la familia Shteiwi. Junto con la tristeza y el dolor, su regreso proporciona cierto cierre para la familia y alivio después de 694 días de espera angustiosa hasta su retorno.

Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a las FDI y a las fuerzas de seguridad que actuaron y actúan con dedicación y valentía, y que lograron el regreso de Idan.

También agradecemos a los diversos profesionales que participaron en el proceso de identificación.

El complejo proceso de identificación, que tomó varios días, es un recordatorio duro y doloroso del peligro real de desaparición de los caídos bajo las ruinas de Gaza.

El retorno de los secuestrados es la clave para lograr una victoria israelí, es el único camino hacia la sanación y la resurrección nacional. El pueblo de Israel quiere ver a todos los secuestrados en casa, algunos para rescate y rehabilitación y otros para un entierro digno, en un acuerdo integral.

La familia pide respetar su privacidad en este momento.

Portavoz del Cuartel General de las Familias para el Retorno de los Secuestrados