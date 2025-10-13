Videos: Después de 738 días en cautiverio, Matan Zangauker, pareja de la mexicana Ilana Gritzewsky y 19 rehenes más abrazan a sus seres queridos

Por:
- - | Visto 167 veces

Tras vivir un largo infierno bajo el secuestro de Hamás, hoy Matan puede abrazar nuevamente a su madre y reencontrarse con la libertad.

Bienvenido a casa, Matan. ¡Te recibimos con alegría y esperanza!

Una emoción única. un abrazo como ninguno.


Hace varios años, tras un accidente de tránsito, Tal Kuperstein quedó en silla de ruedas.

Su hijo Bar fue secuestrado hace 738 días y Tal prometió que cuando volviera, lo recibiría de pie.

Hoy Bar regresó a casa y  su papá lo recibió de pie.

Reencuentros: ¡Parecía que este día no iba a llegar nunca y llegó! Me parece un sueño …

El rehén Eitan Mor se reúne con sus padres después de dos años de cautiverio en Hamás.

Reencuentros: ¡Parecía que este día no iba a llegar nunca y llegó! Me parece un sueño…

Desde hace 2 años la familia Cunio, israelí – argentina, tenía a dos de sus hijos, Ariel y David, secuestrados en Gaza.

Después de 738 días, así fue el momento del emocionante reencuentro

Y así se fueron 20 impactantes y emotivos momentos entre los rehenes liberados, sus familias, todo Israel y el pueblo judío.

Acerca de Isaac Ajzen

Ver todos sus articulos

Deja tu Comentario

A fin de garantizar un intercambio de opiniones respetuoso e interesante, DiarioJudio.com se reserva el derecho a eliminar todos aquellos comentarios que puedan ser considerados difamatorios, vejatorios, insultantes, injuriantes o contrarios a las leyes a estas condiciones. Los comentarios no reflejan la opinión de DiarioJudio.com, sino la de los internautas, y son ellos los únicos responsables de las opiniones vertidas. No se admitirán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo, discriminatorio por identidad de género o que insulten a las personas por su nacionalidad, sexo, religión, edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.


El tamaño máximo de subida de archivos: 300 MB. Puedes subir: imagen, audio, vídeo, documento, hoja de cálculo, interactivo, texto, archivo, código, otra. Los enlaces a YouTube, Facebook, Twitter y otros servicios insertados en el texto del comentario se incrustarán automáticamente. Suelta el archivo aquí

Artículos Relacionados:

“Gran salvación, gran súplica”

Judaísmo Hoy. 7 de octubre en Israel. El acuerdo de paz: con...

Trump y la paz imposible: el plan para Gaza frente a la real...