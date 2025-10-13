Videos: Después de 738 días en cautiverio, Matan Zangauker, pareja de la mexicana Ilana Gritzewsky y 19 rehenes más abrazan a sus seres queridos

Tras vivir un largo infierno bajo el secuestro de Hamás, hoy Matan puede abrazar nuevamente a su madre y reencontrarse con la libertad.
Bienvenido a casa, Matan. ¡Te recibimos con alegría y esperanza!
Una emoción única. un abrazo como ninguno.
Hace varios años, tras un accidente de tránsito, Tal Kuperstein quedó en silla de ruedas.
Su hijo Bar fue secuestrado hace 738 días y Tal prometió que cuando volviera, lo recibiría de pie.
Hoy Bar regresó a casa y su papá lo recibió de pie.
Reencuentros: ¡Parecía que este día no iba a llegar nunca y llegó! Me parece un sueño …
El rehén Eitan Mor se reúne con sus padres después de dos años de cautiverio en Hamás.
Reencuentros: ¡Parecía que este día no iba a llegar nunca y llegó! Me parece un sueño…
Desde hace 2 años la familia Cunio, israelí – argentina, tenía a dos de sus hijos, Ariel y David, secuestrados en Gaza.
Después de 738 días, así fue el momento del emocionante reencuentro
Y así se fueron 20 impactantes y emotivos momentos entre los rehenes liberados, sus familias, todo Israel y el pueblo judío.
