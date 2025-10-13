Videos: Después de 738 días en cautiverio, Matan Zangauker, pareja de la mexicana Ilana Gritzewsky y 19 rehenes más abrazan a sus seres queridos

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Tras vivir un largo infierno bajo el secuestro de Hamás, hoy Matan puede abrazar nuevamente a su madre y reencontrarse con la libertad.

Bienvenido a casa, Matan. ¡Te recibimos con alegría y esperanza!

Una emoción única. un abrazo como ninguno.

Hace varios años, tras un accidente de tránsito, Tal Kuperstein quedó en silla de ruedas.

Su hijo Bar fue secuestrado hace 738 días y Tal prometió que cuando volviera, lo recibiría de pie.

Hoy Bar regresó a casa y su papá lo recibió de pie.

Reencuentros: ¡Parecía que este día no iba a llegar nunca y llegó! Me parece un sueño …

El rehén Eitan Mor se reúne con sus padres después de dos años de cautiverio en Hamás.

Reencuentros: ¡Parecía que este día no iba a llegar nunca y llegó! Me parece un sueño…

Desde hace 2 años la familia Cunio, israelí – argentina, tenía a dos de sus hijos, Ariel y David, secuestrados en Gaza.

Después de 738 días, así fue el momento del emocionante reencuentro

Y así se fueron 20 impactantes y emotivos momentos entre los rehenes liberados, sus familias, todo Israel y el pueblo judío.