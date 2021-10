En la era de Internet, un segundo puede cambiar la vida de una persona. Pocos saben eso más ahora que Meyers Leonard.

El 13 de abril, Leonard, el asediado agente libre de la NBA y ex jugador del Heat, se reunió con estudiantes de la Universidad de Miami en un evento organizado por Hillel de UM llamado From HEAT to Healing.

Como él lo cuenta, Leonard estaba viviendo un "sueño" y fue "increíblemente bendecido" de estar haciendo lo que millones de personas sueñan y solo unas 500 personas pueden hacer para ganarse la vida, jugando en la NBA. Eso fue, hasta que una palabra cambió su vida.

El 9 de marzo, entonces un centro de respaldo para el Miami Heat, Leonard estaba jugando "Call of Duty: Warzone", un popular juego de disparos en primera persona, en Twitch, donde se lo escuchó decir un insulto antisemita. El video se volvió viral rápidamente. El Heat pronto emitió un comunicado diciendo que estaba "lejos del equipo por tiempo indefinido".

El 18 de marzo, se supo que Leonard había sido cambiado al Oklahoma City Thunder como parte de una maniobra de igualación de salario. El Thunder retuvo su contrato por otra semana en caso de que pudieran cambiarlo a otro equipo en una maniobra similar. Una vez que pasó la fecha límite de cambios el 25 de marzo, el Thunder lo despidió.

Desde entonces, Leonard se ha estado reuniendo con varias comunidades e individuos judíos en toda Florida en un intento por rehabilitar su imagen y enmendarlo. Una de esas comunidades fue UM Hillel.

"Sentí que si esta es una oportunidad para que él aprenda más sobre la comunidad judía en el campus, eso es una victoria", explicó Igor Alterman, director ejecutivo de UM Hillel.

Sentado junto a Leonard para el evento estuvo Matthew Hiltzik, un productor de cine judío y fundador de la firma de consultoría y relaciones públicas Hiltzik Strategies.

"Lo siento profundamente, profundamente", dijo un emocionado Leonard para abrir el evento. "Mi objetivo final es sanar lo que he hecho ... Amo a todas las personas y estoy comprometido a mejorar esto".

Leonard y sus representantes declinaron una entrevista con The Miami Hurricane antes del evento.

Durante el evento, Leonard habló extensamente sobre sus experiencias con la comunidad judía desde el incidente. Asistió a varias cenas de Shabat, visitó los memoriales del Holocausto y se reunió con sobrevivientes y rabinos.

Entre los más impactantes para Leonard, dijo, estaba ir a un memorial del Holocausto.

"Fue tan increíblemente poderoso y emotivo ... crecer sabía algunas cosas pero no sabía el alcance", dijo Leonard. “Cuando lo vi, pensé en lo que había hecho y en lo que había aprendido. Y me quedé allí y lloré y lloré y lloré ".

Cuando Hiltzik le preguntó a Leonard cómo sucedió el uso del insulto, Leonard lo atribuyó a los videojuegos. Explicó que en los juegos de disparos competitivos hay mucha blasfemia y odio.

"La única forma en que creo que esto podría haber entrado en el reino de mi cerebro fue a través de los juegos", dijo Leonard. Dijo que solo se enteró de lo que sucedió al día siguiente después de haberlo transmitido, cuando una cuenta de Twitter publicó un video.

"Fui multado, suspendido, fuera de la liga, pero le mostraré al mundo mi corazón".

A los 30 minutos del evento, Leonard pidió a la audiencia principalmente judía sus propias historias. Los miembros de la audiencia fueron en gran medida positivos hacia Leonard y pasaron más de 40 minutos compartiendo historias de incidentes antisemitas en sus vidas. Leonard se sentó y tomó notas mientras los miembros de la audiencia compartían.

“Lo que más se destacó es que él quería escuchar nuestras historias”, dijo Ana Alexander, una judía de último año que estudia contabilidad. "Podría haberse tomado una hora para disculparse y simplemente responder a las preguntas que se hicieron con anticipación".

El evento duró 10 minutos y cada miembro de la audiencia que levantó la mano pudo compartir o hacer sus preguntas.

Alexander, quien es un ávido fanático de la NBA, fue una de las personas que conoció al veterano de 9 años de la NBA antes del incidente.

"Me sorprendió mucho ver que él había dicho eso", dijo Alexander, y agregó que cuando las declaraciones públicas salieron por primera vez, ella se mostró escéptica.

"No estaba segura de si él era genuino al principio", dijo. Pero al salir del evento, dijo que lo había perdonado.

Una disculpa publicada por Meyers Leonard en su Instagram el 9 de marzo. Crédito de la foto: Instagram, @meyersleonard

El rabino Lyle Rothman, director de experiencias de Hillel de UM, recordó que se sintió profundamente molesto cuando escuchó por primera vez los comentarios de Leonard.

"Yo estaba enojado. Estaba profundamente enojado, estaba triste ”, dijo Rothman.

Rothman explicó que estaba especialmente frustrado de que una figura pública de un equipo deportivo en el mundo de hoy usara tal comentario, pero dijo que salió impresionado con Leonard después del evento.

“Soy un firme creyente en el arrepentimiento… le creo”, dijo Rothman. "Creo que tiene la oportunidad de hacer de esta una de sus causas en el mundo y ayudar a erradicar el antisemitismo".

Por supuesto, no todo el mundo es tan rápido en perdonar.

“Ha sido despedido de la NBA. Siento que no tiene nada más que pedir disculpas ”, dijo Stanley Spiegelman, un estudiante de periodismo junior. "Creo que debería haber hecho una donación para una organización que lucha contra el antisemitismo".

Durante sus 9 años en la NBA, Leonard ganó más de $ 59 millones de dólares en salario.

Leonard reconoció que no todos lo perdonarán.

"Puede que haya personas que no acepten mi disculpa", dijo Leonard. "Pero haré todo lo posible para conquistarlos eventualmente".