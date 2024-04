Detenida una deportista iraní tras condenar el ataque a Israel

Según informes de los medios, una deportista iraní que publicó críticas en línea sobre el ataque de Irán contra Israel el 14 de abril fue arrestada y su paradero se desconoce desde el miércoles.

La jugadora del equipo nacional iraní de voleibol Mobina Rostami publicó en su cuenta de Instagram: “Como iraní, estoy realmente avergonzada del ataque de las autoridades a Israel, pero deben saber que el pueblo de Irán ama a Israel y odia a la República Islámica”.

Según los informes, fue arrestada poco después.

Uno de los comentarios en su publicación provino de una cuenta asociada con las fuerzas de seguridad iraníes, que decía: “Te meteremos en una bolsa”.

“Sólo Dios sabe el destino que le espera”, publicaron sus amigos en las redes sociales.

Mobina Rostami, an Iranian national volleyball player who posted against Iran attack on Israel and said the people of Iran love Israel was arrested this morning.

One IRGC affiliated social media channel had threatened to ‘stuff her in a sack’ pic.twitter.com/5bcsa9aXb0

— Potkin Azarmehr (@potkazar) April 17, 2024