Detienen, en Las Vegas, a alto funcionario de la división cibernética de Israel

Tom Alexanderovitch, Jefe de la División Cibernética arrestado en Las Vegas por Pedofilia en Línea:

La policía de Las Vegas ha revelado que Tom Alexanderovitch, un alto funcionario de la división cibernética de Israel, fue detenido durante una conferencia profesional en EE. UU. bajo sospecha de pedofilia en línea.

Junto a él, otras siete personas fueron arrestadas en una gran operación contra pedófilos en línea, con la policía emitiendo un comunicado público sobre los arrestos.

El Funcionario del gobierno israelí fue arrestado en Nevada en una redada contra delitos cibernéticos contra menores.

Tom Artiom Alexandrovich fue liberado y regresó a Israel tras ser acusado de inducir a una menor a un acto sexual.

El funcionario de ciberseguridad del gobierno israelí fue arrestado recientemente por la policía de Las Vegas y otras autoridades de Nevada, quienes realizaban una investigación encubierta contra usuarios de internet que buscaban abusar sexualmente de menores.

Tom Artiom Alexandrovich, de 38 años, enfrenta cargos por delitos graves por atraer a un menor con una computadora para un acto sexual, junto con otros sospechosos detenidos durante la operación encubierta de dos semanas, según informó el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas en un comunicado publicado el viernes.

Al parecer, ha sido puesto en libertad y ha regresado a Israel.

Como informó inicialmente el sitio de noticias Mediaite, una captura de pantalla de la página de Alexandrovich en la plataforma de redes profesionales LinkedIn lo describe como director ejecutivo de la Dirección de Ciberseguridad de Israel, una agencia del gobierno israelí bajo la supervisión del primer ministro Benjamin Netanyahu. La captura de pantalla también mostraba una publicación a nombre de Alexandrovich que aludía a su visita a Las Vegas a principios de agosto para las sesiones informativas Black Hat, una reunión anual de profesionales de la ciberseguridad.

La página de LinkedIn a nombre de Alexandrovich ha sido eliminada.

El medio de comunicación israelí Ynet informó el miércoles que Estados Unidos había detenido a un empleado de la Dirección Nacional de Ciberseguridad de Israel para interrogarlo mientras representaba a su país en una conferencia profesional. El empleado regresó a su hotel y voló de regreso a Israel dos días después.