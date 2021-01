Las autoridades de Estados Unidos dispusieron este fin de semana el arresto de los simpatizantes de Donald Trump que ocuparon el Capitolio el miércoles pasado. A partir de esta disposición, quedó detenido Jake Angelini, más conocido por su apodo Q-Shaman, el hombre que ingreso al establecimiento disfrazado de un guerrero, que ostentaba un sombrero de pieles y cuernos. Al mismo tiempo, los demócratas estudian iniciar el próximo lunes el proceso para un segundo juicio político al presidente saliente.

Según informó el Departamento de Justicia de EE.UU., Jacob Anthony Chansley (Jake Angelini), quedó bajo arresto por haber ingresado en forma violenta a un edificio público y sin autorización.

Three Men Charged in Connection with Events at U.S. Capitol https://t.co/N3hV54zS8Z

— U.S. Attorney DC (@USAO_DC) January 9, 2021