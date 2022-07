La directora general de la muestra de arte contemporáneo “documenta” en Alemania, Sabine Schormann, renunció a su cargo tras el escándalo por una obra antisemita, según ha hecho saber este sábado gremio de control de la exposición en la ciudad alemana de Kassel.

El organismo indicó que el consejo de administración y los representantes del municipio de Kassel y del estado federado de Hesse, como socios de la muestra, acordaron con Schormann rescindir el contrato a corto plazo. En principio se buscará un sucesor interino.

This is how Jews are depicted in Germany's biggest art exhibition 2022 #documenta #documenta15 #documentafifteen #antisemitism #germany pic.twitter.com/yftftPIG03

De esta forma, el gremio liderado por Christian Geselle, Alcalde de Kassel, y su Vicepresidenta Angela Dorn, Ministra de Arte del estado federado de Hesse, han respondido al escándalo desatado por colectivo artístico indonesio Taring Padi, cuya obra People’s Justice, un enorme mural, fue retirada al poco de su exhibición.

En la obra aparece un soldado con cara de cerdo. Lleva un pañuelo con una estrella de David y un casco con la inscripción “Mossad”, el nombre del servicio de inteligencia exterior israelí.

El consejo de administración se distanció de la obra. “La presentación del banner People’s Justice del colectivo artístico Taring Padi, con sus imágenes antisemitas, fue la clara transgresión de un límite y esto causó a la documenta un daño enorme”, ha manifestado, reclamando a la vez que el incidente sea investigado sin demoras.

En las últimas semanas se fueron acumulando las voces que pedían la renuncia de Schormann, de 60 años, criticada también de haber mantenido una postura pasiva en medio del revuelo.

