“Lo que inauguramos hoy, no es solamente un consulado, sino también el centro de cooperación, el sitio que simboliza nuestra capacidad de pensar juntos, de desarrollarnos juntos, de cambiar el mundo juntos.”

“Esta paz que estamos celebrando hoy, no es entre gobiernos y líderes, sino entre personas y pueblos. No es la paz para mí ni para mis colegas aquí presentes, sino para nuestros hijos.”

Tras la inauguración del Consulado, el Ministro de Relaciones Exteriores Yair Lapid y el Ministro de Asuntos Comerciales Thani bin Ahmed Al Zeyoudi , colocaron juntos una Mezuzá y se unieron a ellos, el Director General del Ministerio de Relaciones Exteriores Alon Ushpiz y el Cónsul General de Israel en Dubai, Ilan Sztulman, A la ceremonia también asistieron los representantes de la comunidad judía de Dubái.

“Ayer inauguramos la embajada en Abu Dhabi, hoy inauguramos el Consulado en Dubai. Nos estamos acostumbrando a hacer historia.”

“Este consulado no es un lugar simbólico. Es un lugar de vida, de turismo, de negocios, de diálogo entre dos pueblos talentosos que pueden y quieren colaborar entre ellos.”

“Y ésta es también nuestra manera de ver las cosas. Y esa es la razón por la que estamos aquí hoy. Porque no aceptamos la realidad, nosotros la creamos.”

“Nuestros dos pueblos han generado lo increíble. Aquí en Dubai, del desierto árido ha florecido una nación inteligente e ilustrada, con capacidades económicas y tecnológicas excepcionales.”

“En Israel, personas que han retornado a su país después de miles de años han creado la nación startup, la nación emergente, trajeron al mundo el riego por goteo y los tomates cherry, el waze y la unidad USB, el primer programa software de traducción y la píldora de rayos X. Todos estos inventos provienen de una habilidad: la de hallar buenos

socios y trabajar juntos. Conectar una mente con la otra, una ambición con la otra.”

“Mi hijo mayor estudió para su Maestría en Francia. Había con él muchos estudiantes de aquí, de los Emiratos, y antes de venir le pregunté cómo se llevaba con ellos, y me dijo:

“Mejor que nadie”.”

“Le pregunté: ¿por qué mejor que todos los demás? Y él me dijo: “Porque son como nosotros. Son de nuestra región, con nuestra mentalidad, con energías como las nuestras: “después de dos días aquí puedo suscribir a dicha afirmación”.”

“Hemos visto hoy el avance del proyecto EXPO con la ministra asignada al proyecto, es un ejemplo maravilloso de cómo las ideas se convierten en realidad, las iniciativas se transforman en un cambio real en el terreno.”

