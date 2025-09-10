Disminuye Huixquilucan 1.3% los delitos del fuero común en el primer semestre de 2025: SESNSP

Durante la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública Región 15-Naucalpan, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) dio a conocer que, en Huixquilucan, disminuyó 1.39 por ciento las carpetas de investigación de los delitos del fuero común, entre enero y julio del año en curso, respecto al mismo periodo del año pasado.

Durante esta Sesión, en la que participó la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, así como autoridades de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de Justicia del Estado de México y Secretaría de Seguridad estatal, entre otros, se mostraron los avances que tiene Huixquilucan en materia de seguridad, como el cumplimiento de la certificación policial, lo que lo coloca como uno de los municipios con mayor avance de la entidad en este esfuerzo, así como en la capacitación de sus elementos.


