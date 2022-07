Texas es el primer estado en captación de inversión extranjera directa, y el exportador global número uno en Estados Unidos.

Por su parte, Larry Rubin presidente de The American Society comentó que la labor de los empresarios es atraer inversiones y es por ello que es importante este acuerdo de entendimiento con The Texas Association of Business encabezada por Glenn Hamer cuyo objetivo principal es sentar bases y sumar fortalezas para apoyar a empresas de los sectores públicos y privados que persiguen incrementar sus negocios en ambos lados de la frontera común.

En el evento también participaron Rolando Pablos Presidente del Comité de Internacional de Comercio de The Texas Association of Businnes, quien hablo sobre la importancia de desarrollar este acuerdo en beneficio de las empresas de ambos lados de la frontera

Y Guillermo Schiefer, miembro del Board de AMSOC y quien fungió como conductor

En esta ocasión, se aprovechó para analizar la reciente visita del Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador a Estados Unidos para reunirse con su homólogo, el Presidente Joe Biden

Al respecto, Larry Rubin presidente de la The American Society comento que México requiere un acercamiento con el congreso de los Estados Unidos para lograr visas de trabajo, que los propios estados de la Unión Americana requieren y con este acercamiento del gobierno federal se puede avanzar mas en el tema migratorio