El Ministerio de Salud de Israel informó este jueves a docentes y personal directivo de la educación que a partir del 3 de octubre próximo no podrán ingresar a establecimientos educativos si no se vacunan o presentan un resultado negativo de PCR por coronavirus cada 48 horas.

En este marco, un docente israelí que fue entrevistado para radio Reshet Bet comparó el “pase verde” con la insignia amarilla que utilizaban obligatoriamente los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

“El coronavirus no es una pandemia y también quien está vacunado puede contagiar, entonces, ¿por qué no los controlan a ellos también?”, se preguntó Daniel Nakash, quien se desempeña como profesor de inglés en educación secundaria. Según explicó, “no tenemos una pandemia porque la cantidad de muertos no responde a la definición de pandemia”.

“Lamento cada muerte por coronavirus, pero seguramente hay otras razones de salud prexistentes por las que falleció y también de gripe murió siempre gente que ya venía arrastrando un cuadro sensible de salud”, dijo.

Al ser consultado por la medida que dejará sin goce sueldo e imposibilitados de dictar clases presenciales y vía Zoom a docentes no vacunados con la tercera dosis o que no acepten testearse cada 48 horas, el profesor expresó “quieren que portemos una insignia verde”, y explicó que la connotación es a propósito de la utilizada por los judíos en la Segunda Guerra Mundial.

A esto, el conductor, Ran Binyami, lo interrumpió y le espetó: “¿En serio hiciste una comparación entre el pase sanitario y la insignia estrella de David que usaban los judíos en los campos de concentración? Sos docente en Israel”. A los que el profesor de inglés contestó: “Sí, y digo la verdad. Obligan a la gente a vacunarse por la fuerza”.

“Si no me quedan alternativas tendré que dejar de ser docente. Incluso Israel presiona a Estados Unidos y Europa para que nos demos la tercera dosis”, explicó Nakash.

Posteriormente el ministro de Inteligencia, Elazar Stern, quien fue entrevistado inmediatamente después del docente, expresó: “Lamentablemente existe en Israel el derecho a no vacunarse, pero todo tiene un límite”.

“Docente que compara el pase sanitario con la insginia amarilla no puede enseñar en Israel. Los chicos no pueden tener como docentes a una persona así”, indicó.

El Ministerio de Salud remarcó que “a los docentes no vacunados o que no presenten un resultado negativo por Covid-19 y no se presenten a sus puestos de trabajo se les descontará la jornada laboral al considerarse ausencia “injustificada”. Además, tampoco se permitirá a los docentes que no se vacunen o presenten negativo de Covid-19 dictar clases vía Zoom.

El pase sanitario estará vigente por medio año una vez aplicada la tercera dosis y el mismo incluirá a quienes se hayan recuperado de la enfermedad, y también vacunado. En este marco, los docentes y directivos de la educación podrán presentar un resultado negativo por Covid-19, el cual regirá por 48 horas.

Guerra total a los antivacunas

Días atrás se informó que el Ministerio de Salud de Israel está evaluando imponer nuevas restricciones a quienes aun no se vacunaron contra el coronavirus.

Entre otras medidas a considerarse están: encarecer el costo de los planes de medicina para quienes aun no se inocularon con la fórmula Pfizer, prohibir las clases de manejo y rendición de exámenes para obtener licencia de conducir, obligatoriedad de test PCR para salir del país (el mismo deberá ser solventado por el interesado).