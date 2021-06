Una radióloga del Hospital Infantil de Phoenix (Arizona) ha dejado de estar afiliada al centro tras publicar mensajes antisemitas en las redes sociales y decir que Israel era un Estado basado en la “inhumanidad” e incluso el “canibalismo”.

El 26 de mayo, la doctora Fidaa Wishah escribió un post en el que decía: “Descubriremos su sed de matar a nuestros niños palestinos… Percibimos su miedo. El miedo a su colapso. Un Estado basado en la atrocidad, la inhumanidad, el racismo y el canibalismo nunca dura mucho. Oye #israel… tu fin se acerca más pronto de lo que crees”.

En un post que publicó en varias redes a principios de esta semana, Wishah escribió: “No nos censuren más. Bombardeen los edificios de nuestros medios de comunicación y tendremos teléfonos. Sobernen a los medios de comunicación dominantes, y tendremos nuestras pequeñas plataformas sociales. Desde nuestras calles, desde las ventanas, desde la destrucción, los expondremos al mundo”.

En otro post, Wishah reveló que la habían llamado para una conversación con Recursos Humanos y escribió: “Le dije a mi jefe que no dejaría de escribir posts ni de hablar de Palestina. Esta es mi vida y esta es mi lucha. Las falsas acusaciones contra mí y mi etiquetado como antisemita no les llevarán a ninguna parte”.

También publicó una foto suya llorando y escribió: “Duele que me acusen de mentir sólo porque me atrevo a decir la verdad. Los sionistas tienen un gran e influyente lobby que los apoya en los Estados Unidos y todo se basa en que el dinero lo compra todo, incluso mi silencio”.

El hospital dijo en un comunicado el miércoles: “Todos los niños al cuidado de Phoenix Children’s reciben esperanza, curación y la mejor atención sanitaria posible, independientemente de su raza, color, discapacidad, religión, género, identidad de género, orientación sexual u origen nacional. Tras una revisión exhaustiva de los hechos relacionados con este asunto, esta persona [Wishah] ya no presta atención en Phoenix Children’s”.

Breaking news - Dr. Fidaa Wishah is no longer employed at @PhxChildrens.

Thank you Phoenix Children’s for standing strongly against antisemitism and your quick handling of the matter! https://t.co/xp5k5o3oZO pic.twitter.com/vEmUzeHHEV

— StopAntisemitism.org (@StopAntisemites) June 23, 2021