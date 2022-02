Un documental de dos partes sobre la vida y la carrera de la estrella judía de "Curb Your Enthusiasm" y co-creador de "Seinfeld" Larry David se estrenará en HBO el 1 de marzo.

La red lanzó el miércoles un tráiler del documental, "La historia de Larry David", que también estará disponible para su transmisión en HBO Max. La primera parte del documental se llamará “American Jewboy” y la segunda, “The Jewish Fountainhead”.

"Soy un fraude total, y la salida de 'Curb' para mí es este tipo que quiero ser", dijo David, de 74 años, en el tráiler. “Es completamente honesto, todo lo contrario de lo que soy. Y es una emoción. Tuve suerte, lo dejaré así”.

En el documental, David habla con franqueza sobre los altibajos en su viaje de ser un niño sin gracia que creció en Brooklyn a un comediante y luego a un productor, escritor y actor galardonado. Habla sobre su vida en conversaciones con su viejo amigo Larry Charles, quien es el director y coproductor ejecutivo del documental. Charles también es el director de "Curb Your Enthusiasm" y asumió el mismo papel en "Seinfeld".

En el tráiler, David le cuenta a Charles sobre el comienzo de su carrera cómica: “Nunca me consideré gracioso… [Tenía] 25 años, no sabía lo que quería hacer. Bueno, ¿qué haces cuando estás hablando y la gente se ríe? Haces comedia.

El dúo también habló sobre temas no relacionados con el mundo del espectáculo, como la paternidad y la metafísica.

“Genuino, hilarante y revelador, ‘The Larry David Story’ arroja una nueva luz sobre el infame cínico que sigue siendo una voz singular en la comedia actual”, dijo WarnerMedia en un comunicado de prensa sobre el documental.