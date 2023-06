Donald Trump, procesado y técnicamente bajo arresto; se declara inocente y es liberado después de la audiencia

Donald Trump se encuentra bajo arresto… Por segunda ocasión.

Este martes, 13 de junio, el ex-presidente de los Estados Unidos se presentó en la Corte Federal de Miami, Florida, para enfrentar 37 acusaciones, de las cuales, 31 están relacionadas con la retención voluntaria de información de seguridad nacional, que es catalogado como un crimen de espionaje.

Al hacerse presente en el recinto, el republicano de 76 años fue puesto bajo arresto por las autoridades de la Corte; marcando su segunda detención, pues hace tan sólo dos meses el ex-líder de la Casa Blanca también fue imputado por el caso de Stormy Daniels en una corte de Manhattan.

Si bien este es el segundo arresto de Trump, lo cierto es que es la primera vez en la historia en la que un ex-presidente es acusado de un crimen federal; pues el caso de Stormy Daniels se llevó a cabo en los tribunales penales.

Trump es arrestado, pero no esposado: ¿Por qué?

Contrario a lo que muchos imaginaban, el empresario no fue esposado ya que no representa una amenaza para el personal del tribunal o las autoridades presentes; además no hay riesgo de fuga. Trump ya proporcionó sus datos personales y se le tomaron las huellas dactilares, no obstante, los funcionarios optaron por no tomar la foto policial de rutina, aunque sí se subió una imagen del ex-mandatario a un sistema interno de archivo de indiciados. Con ello, Donald Trump ha sido procesado de manera formal, considerándose bajo arresto y custodia.

Donald Trump se declaró “no culpable” de los cargos federales presentados en su contra después de la lectura formal de cargos ante un juez de primera instancia de Florida, abandonando posteriormente la Corte.

El ex-presidente tiene programado regresar a Bedminster, New Jersey, la tarde de este mismo martes, donde realizará sus primeras declaraciones a través de un evento programado para su campaña en su club de golf.

¿De qué se le acusa a Trump?

Donald Trump se enfrenta 37 cargos federales luego de que funcionarios de la de Archivos Nacionales y Administración de Documentos (NARA) encontrarán más de 300 archivos y documentos confidenciales en la residencia de Mar-a-Lago del republicano, todos pertenecientes a su administración en la Casa Blanca.