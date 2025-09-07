Dos heridos tras el ataque con dron en el Aeropuerto Ramon

FDI: “Otro dron lanzado por los hutíes deja 2 heridos: un hombre de 50 años resultó levemente herido por tras el ataque con dron en el Aeropuerto Ramon

El portavoz de las FDI informó que otro dron lanzado desde Yemen explotó en el Aeropuerto Ramon, no se emitieron alertas y el evento está actualmente bajo investigación.


Dos empleados del aeropuerto, un hombre de 63 años y una mujer de 52, sufrieron heridas leves por el ataque con dron en el Aeropuerto Ramon y fueron trasladados al Hospital Yosphalt en Eilat.

Autoridad del Aeropuerto: Daños en la sala de pasajeros entrantes; Arkia: “Todos los pasajeros y la tripulación están seguros”

La Autoridad de Aeropuertos informó daños causados por la explosión de un dron en la sala de pasajeros entrantes, lo que provocó la suspensión de las operaciones de vuelo, mientras que Arkia aseguró que todos los pasajeros y miembros de la tripulación están a salvo.

Evaluación inicial de las FDI: Cuatro drones lanzados desde Yemen estaban sincronizados

Las FDI están investigando si el dron hutí que explotó en el Aeropuerto Ramon provino de Jordania, con evaluaciones preliminares que sugieren que los cuatro drones estaban sincronizados y un foco clave de la investigación es sobre problemas de detección.

Reapertura de operaciones en el Aeropuerto Ramon: El portavoz de la Autoridad de Aeropuertos anunció que el Aeropuerto Ramon ha reanudado sus operaciones tras realizarse una evaluación de la situación.

 

 

