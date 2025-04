Dos minutos de silencio y antorchas encendidas: así recordará Israel el Día del Holocausto

Foto: Yad vashem. Foto: Bon Adrien from Germany, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons.

Inicio - Dos minutos de silencio y antorchas encendidas: así recordará Israel el Día del Holocausto

Por:- - Visto 120 veces