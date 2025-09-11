Dos turistas judíos son agredidos al grito de «Free Palestine» alcalde condena

Por:
- - Fuente: EFE | Visto 149 veces

Una pareja de turistas judíos, vestidos con ropa tradicional ortodoxa, fue agredida en Venecia (norte de Italia) por un grupo de personas que les insultaron, les abofetearon y les hicieron gestos ofensivos mientras gritaban «Free Palestine», informó este jueves el Ayuntamiento.

«Una vergonzosa agresión antisemita; denunciados inmediatamente dos tunecinos. Ahora que se haga justicia», escribió en la red social Facebook el concejal de Turismo de la ciudad, Simone Venturini.

Violenta persecución

Los dos turistas, un estadounidense y una israelí, se encontraban en la terraza de un quiosco en la céntrica y popular Strada Nova, vestidos con ropa asociada a la tradición judía ortodoxa, cuando fueron increpados por unas diez personas el pasado domingo.


Tras recibir varios insultos, la pareja abandonó el lugar, pero fue perseguida mientras los agresores proferían más insultos y realizaban gestos que simulaban actos sexuales con la mujer, según los medios locales.

En un momento dado, fueron rodeados y un miembro del grupo instó a su rottweiler, que iba sin bozal, a atacarlos, mientras otro asaltante abofeteó al turista estadounidense al fingir un apretón de manos pacífico.

Finalmente, cuando los turistas lograron escapar, los agresores arrojaron una botella de vidrio que impactó cerca de ellos y, al romperse en el suelo, los fragmentos causaron un corte en el tobillo de la mujer.

Dos detenidos por la agresión

Agentes de la Guardia de Finanzas que se encontraban en las inmediaciones detuvieron a los dos principales implicados tras el incidente.

Uno de ellos fue puesto en libertad, mientras que el otro, en situación irregular en el país, fue trasladado al Centro de Repatriación de Bari (sur) con una orden de expulsión hacia Túnez.

La ministra de Turismo, Daniela Santanchè, lamentó lo sucedido: «Mi solidaridad con los dos turistas judíos atacados en Venecia por una docena de norteafricanos que coreaban ‘Free Palestine’, un acto despreciable que, estoy segura, no quedará impune».

Se trata del segundo incidente de este tipo ocurrido recientemente en la turística ciudad italiana, después de que en agosto una pareja judía-estadounidense sufriera un ataque similar en la zona de Rialto.

Alcalde de Venecia condena presunto ataque a pareja judía estadounidense

 El alcalde de Venecia condenó el jueves como un “acto grave e inaceptable” un ataque reportado el fin de semana contra una pareja judía ortodoxa estadounidense por agresores que gritaron “¡Palestina Libre!”

La agencia de noticias italiana AGI informó que tres agresores, que se cree son de origen norteafricano, fueron detenidos.

Venecia alberga lo que se considera ampliamente el gueto judío más antiguo de Europa. La ciudad de canales “es y debe seguir siendo una ciudad abierta, acogedora y segura, donde el respeto mutuo es la base de la convivencia civil”, afirmó el alcalde Luigi Brugnaro en un comunicado el jueves.

Brugnaro elogió a las agencias de seguridad por haber intervenido rápidamente para identificar a los responsables, con la ayuda de cámaras de videovigilancia.
La Comunidad Judía de Venecia expresó en un comunicado que el ataque fue solo el último acto antisemita que ha registrado. Lo condenó como un “acto cobarde y despreciable” y advirtió que pone en duda la tradición de Venecia como una ciudad acogedora.

Deja tu Comentario

A fin de garantizar un intercambio de opiniones respetuoso e interesante, DiarioJudio.com se reserva el derecho a eliminar todos aquellos comentarios que puedan ser considerados difamatorios, vejatorios, insultantes, injuriantes o contrarios a las leyes a estas condiciones. Los comentarios no reflejan la opinión de DiarioJudio.com, sino la de los internautas, y son ellos los únicos responsables de las opiniones vertidas. No se admitirán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo, discriminatorio por identidad de género o que insulten a las personas por su nacionalidad, sexo, religión, edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.


El tamaño máximo de subida de archivos: 300 MB. Puedes subir: imagen, audio, vídeo, documento, hoja de cálculo, interactivo, texto, archivo, código, otra. Los enlaces a YouTube, Facebook, Twitter y otros servicios insertados en el texto del comentario se incrustarán automáticamente. Suelta el archivo aquí

Artículos Relacionados:
Cómics, antisemitismo y terrorismo islámico
Lágrimas de Shabat: Colombia antisemita
5 de septiembre de 1972: “Masacre de Múnich”, el asesinato ...
"Libelos de sangre" contra judíos