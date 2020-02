Durante los últimos años la constante presencia de comedias mexicanas en cartelera ha despertado en gran parte de la opinión del público cierto descontento. Por un lado, la repetitiva fórmula que siguen la mayoría de ellas, y por el otro, la escasa oferta artística hecha en México. Bueno, este fin de semana llegará a cartelera Dos veces tú, cinta de corte independiente dirigida por Salomón Askenazi (Ocean Blues) y que presenta un oscuro drama entremezclado con realidades alternas y fantasía.

La historia sigue a Tania (Anahí Dávila) y Daniela (Melissa Barrera), dos primas que han mantenido una relación cercana e íntima a lo largo de su vida. Ambas casadas, aunque confiesan que viven en una extraña situación: sus esposos son buenos y amables con ellas, gozan de una buena posición social y económica, pero han caído en una rutina y monotonía, mostrándose apáticas y aburridas en sus días.

Durante una boda, las dos tienen una idea para salir del fastidio: intercambiar a sus esposos, jugar a estar involucradas con otro hombre y regresar a casa con ellos. En el camino de regreso una de las nuevas parejas sufre un terrible accidente automovilístico, terminando con sus vidas. Ahora, la pareja sobreviviente tiene una extraña nueva relación, moviéndose entre la culpa y el vacío que les ha dejado la pérdida de sus respectivas “amores”.

Por ello tuvimos una relajada y ¿por qué no? Divertida conversación en la cual pudimos conocer las exigencias detrás de cada uno de los personajes, la complejidad para llevar una historia a la pantalla grande con temas enredados gracias a las dimensiones paralelas y del verdadero punto de inspiración que llevó a Askenazi a apostar todo por esta historia:

“La mente y la experiencia humana funciona de ese modo: no es lineal, cada uno tiene una interpretación del mundo muy diferente,” nos compartió Askenazi. “Esta película se mete a la mente de las primas y del trauma que viven y cómo cada una lo enfrenta de una de una manera no tan realista ni tan física, es como: ‘¿Qué pasaría si se muere una prima o se muere la otra?’ Y cómo entre ellas se comunican entre estos mundos paralelos…

Diario Judío México - Suena muy complejo y confuso, pero el hilo emocional de la película te va llevando para entender cómo el amor que se tenía trascendió al final.

Por supuesto la mente maestra detrás de la cinta tendría un camino perfectamente delineado, esto hizo que Askenazi decidiera improvisar un poco en el momento del rodaje, se salió en algunas ocasiones del libreto y con cierta libertad llevó al reparto por caminos que nos estaban del todo planeados. Esto mismo nos lo platicó Melissa Barrera:

“La manera en la que Salo fue mezclando los planos dimensionales de la historia que va siguiendo a las primas, cada una en su vida (postaccidente), fue súper interesante porque no estaba en el guion; es algo que Salo planeó y en el momento que estábamos grabando nosotros nos íbamos sorprendiendo con los detalles que iba incorporando…”

Son detalles que si un espectador no está poniendo atención podría no darse cuenta, pero hay muchas cosas que conectan los universos paralelos.

Y no hay mayor reto actoral que un debut en la pantalla grande, esto también le sucedió a Anahí Dávila, quien nos confesó que no fue tan difícil como podría pensarse, pero esto fue gracias a la libertad que tuvo con su personaje y, de cierta manera, a su propia locura: “no fue sencillo por ser mi primera película, al principio dije: ‘¡Rayos, ve el personaje que tengo! ¿Qué voy a hacer?’ [decía entre risas] Y justamente esa diversidad que tiene Tania es lo que me hacía jugar y divertirme.”

Y continuó: “creo que sí estoy medio loca yo también porque no fue tan difícil. Sí hay muchos retos en el personaje, pero creo que para mí fue más complicada la parte del duelo que la parte donde ella se revela, baila y está explorando la vida de Daniela que ya no está; y con ella misma, entonces fue una experiencia con la que me divertí muchísimo.”

Entendemos que el mayor peso y exigencia cae en las dos primas, son ellas el núcleo de esta conexión fantástica entre realidades alternas y su verdadero amor que las mantuvo cercanas en distintos planos, pero cada una tenía un esposo, por eso quisimos indagar en el trabajo de Mariano Palacios, quien toma el papel de Rodrigo, pareja sentimental de Daniela y nos explicó cómo contribuye su rol en esta historia:

“Bueno, al final comparten la misma situación, son dos puntos de vista, pero de alguna manera comparten esto de manera cercana. Por una parte una es su prima hermana así como se lo dice Tania a Daniela y nuestros personajes son sus amores…”

Y en el duelo, estas dos personas son las más cercanas para coincidir en ese momento de la vida, por eso estos personajes también son relevantes, complementan para contar esta historia.

Finalmente llegamos a la raíz creativa detrás de Dos veces tú, esto nos llevó a conocer una de las anécdotas más curiosas e incluso un tanto graciosas por las que Salomón Askenazi decidió hacer esta película. Todo mundo tiene distintas fuentes de inspiración, ¿no es así? En el caso de su director fue su propia familia:

“La inspiración en sí de esta película fue mi esposa y su prima del cómo se llevan tan bien, son mejores amigas y en las fiestas están más tiempo juntas que son cus esposos. Y cuando me fui a quejar con ellas [risas] se me ocurrió esta idea que habría un cambio y este juego y entonces sí quise tomar un poquito de esta guía.”

Incluso se dio la oportunidad de apostar por una historia que se desarrollara dentro de la comunidad judía: “y también jugué con esto de: ‘¿Por qué no que las primas sean judías y ya?’ Porque no hay películas judías al menos que hablen de tema judío, por eso le di frescura y relevancia al contar que ellas pertenecen a una comunidad de una sección de la sociedad que a lo mejor no se conoce mucho en México…”

También el tema de la muerte en el judaísmo es muy importante, hay muchas ceremonias y eso me convenció en hacerlas judías.

De esta manera y por falta de más tiempo (por que aún habían muchas cosas más por preguntarle a este carismático reparto) terminó nuestra conversación. Una de las posturas que más nos llamó la atención fue que Melissa Barrera hizo un llamado al público gustoso de cine de arte en México, quien podrá encontrar en Dos veces tú una atractiva propuesta que claramente se aleja de la fórmula comercial que tanto ha creado polémica en nuestro país. Esta cinta se estrena este 21 de febrero.