Periodista, Productora e influencer. Es miembro de la Oficina de Prensa del Gobierno de Israel y de la Asociación de Periodistas de Tel-Aviv .Políglota fluente en seis idiomas, Durante los últimos 28 años, Silvia ha estado involucrada con la comunidad diplomática y periodística no solo en Israel sino en todo el mundo. Es la representante en Israel del DiarioJudio.com, cristianotas.com, medicinotas.com y de Sergio Barbosa de Colombia con su famoso programa ” Yo soy Presentador ” y sus programas de Modas y Lifestyle. Lleva mas de 35 años brindando información en castellano, hebreo e inglés. En castellano a la comunidad Sudamericana por distintos medios periodísticos y de New Media y apoyando a cientos de científicos, artistas, productores etc. especialmente sudamericanos, a dar a conocer públicamente su obra, guiándolos en su camino. Colabora como periodista voluntariamente con varias instituciones como Yad be Yad – para niños desamparados, Asociación de lucha contra el Cáncer, Hospitales, etc. Ha ganado el premio Producto del Año 2015 a la información, en Israel y tiene premios internacionales de Periodismo. Más de 25 años lleva promocionando el Tango (Argentino -Uruguayo) en Israel, siendo considerada la vocero del Tango en Israel. (Entre otras cosas organizó la parte artística del 87 cumpleaños del Presidente Shimon Peres con Tango y otros bailes sudamericanos). Silvia estudió Sociología en la UBA y realizó cursos de Relaciones Publicas, Publicidad y New Media. Y esta continuamente actualizándose. Facebook Castellano: Melody Israel