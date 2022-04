Chag Sameach to the Israeli Druze for their holiday of their Prophet Shu’ayb called Ziyara.

Los drusisson miembros de un grupo etnorreligioso​​ de habla árabe.

Los drusos se consideran como hermanos de armas de los soldados judíos tanto es así que incluso en sus vacaciones levantan banderas israelíes junto con las suyas.

Su dedicación a las FDI y al servicio policial está fuera de serie.