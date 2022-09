Se supone que los edulcorantes no nutritivos, también conocidos como sustitutos del azúcar o edulcorantes artificiales, brindan toda la dulzura del azúcar sin las calorías. Pero un ensayo controlado realizado por investigadores del Instituto Weizmann de Ciencias, publicado hoy en Cell , sugiere que, contrariamente a la creencia anterior, estos edulcorantes no son inertes: tienen un efecto en el cuerpo humano. De hecho, algunos pueden alterar los microbiomas de los consumidores humanos, los billones de microbios que viven en nuestro intestino, de una manera que puede cambiar los niveles de azúcar en la sangre de una persona. Y los efectos que producen estos edulcorantes varían mucho entre diferentes personas.

En 2014, un estudio del Instituto Weizmann en ratones demostró que algunos edulcorantes no nutritivos en realidad podrían estar contribuyendo a los cambios en el metabolismo del azúcar que deben prevenir. En el nuevo ensayo, un equipo de investigadores encabezado por el Prof. Eran Elinav del Departamento de Inmunología de Sistemas de Weizmann evaluó a casi 1400 participantes potenciales y seleccionó a 120 que evitaban estrictamente cualquier alimento o bebida endulzada artificialmente. A continuación, los voluntarios se dividieron en seis grupos. A los participantes de cuatro de los grupos se les entregaron sobres de edulcorantes comunes no nutritivos, que contenían cantidades inferiores a la ingesta diaria aceptable, un edulcorante por grupo: sacarina, sucralosa, aspartamo o stevia. Los otros dos grupos sirvieron como controles.

(de izquierda a derecha) Yotam Cohen y el profesor Eran Elinav

La investigación fue dirigida por el Dr. Jotham Suez , ex alumno de posgrado de Elinav y ahora investigador principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, y Yotam Cohen, alumno de posgrado en el laboratorio de Elinav; se llevó a cabo en colaboración con el Prof. Eran Segal de los Departamentos de Ciencias de la Computación y Matemáticas Aplicadas y Biología Celular Molecular de Weizmann.

Los investigadores descubrieron que dos semanas de consumo de los cuatro edulcorantes alteraron la composición y la función del microbioma y de las pequeñas moléculas que los microbios intestinales secretan en la sangre de las personas, cada edulcorante a su manera. También encontraron que dos de los edulcorantes, la sacarina y la sucralosa, alteraron significativamente la tolerancia a la glucosa, es decir, el metabolismo adecuado de la glucosa, en los receptores. Tales alteraciones, a su vez, pueden contribuir a la enfermedad metabólica. Por el contrario, no se encontraron cambios ni en el microbioma ni en la tolerancia a la glucosa en los dos grupos de control.

Se observaron cambios en la composición y función de los microbios intestinales en los cuatro grupos de participantes del ensayo que consumieron edulcorantes no nutritivos. Cada grupo consumió uno de los siguientes: sacarina, sucralosa, stevia o aspartamo. El diagrama muestra aumentos en los niveles de glucosa en los grupos de sacarina y sucralosa (dos gráficos a la izquierda), en comparación con los grupos de stevia y aspartamo (centro) y los dos grupos de control (derecha)

Los cambios inducidos por los edulcorantes en los microbios intestinales se correlacionaron estrechamente con las alteraciones en la tolerancia a la glucosa. “Estos hallazgos refuerzan la visión del microbioma como un centro que integra las señales provenientes de los propios sistemas del cuerpo humano y de factores externos como los alimentos que comemos, los medicamentos que tomamos, nuestro estilo de vida y el entorno físico”, dice Elinav.

Para verificar si los cambios en el microbioma eran realmente responsables de la intolerancia a la glucosa, los investigadores trasplantaron microbios intestinales de más de 40 participantes del ensayo a grupos de ratones libres de gérmenes que nunca habían consumido edulcorantes no nutritivos. En cada grupo de prueba, los trasplantes se recolectaron de varios “personas que respondieron mejor” (participantes del ensayo que presentaban los cambios más grandes en la tolerancia a la glucosa) y varias “personas que respondieron por debajo” (aquellas que presentaban los cambios mínimos en la tolerancia a la glucosa). Sorprendentemente, los ratones receptores mostraron patrones de tolerancia a la glucosa que reflejaban en gran medida los de los donantes humanos. Los ratones que recibieron microbiomas de los “mejores respondedores” tuvieron las alteraciones más pronunciadas en la tolerancia a la glucosa, en comparación con los ratones que recibieron microbiomas de “los peores respondedores” y de los controles humanos. En experimentos de seguimiento,

Dr. Jotham Suez. Foto de David Haas

“Nuestro ensayo ha demostrado que los edulcorantes no nutritivos pueden afectar las respuestas de glucosa al alterar nuestro microbioma y lo hacen de una manera altamente personalizada, es decir, al afectar a cada persona de una manera única”, dice Elinav. “De hecho, esta variabilidad era de esperar debido a la composición única del microbioma de cada persona”.

Elinav agrega: “Las implicaciones para la salud de los cambios que los edulcorantes no nutritivos pueden provocar en los humanos aún no se han determinado y merecen nuevos estudios a largo plazo. Mientras tanto, es importante enfatizar que nuestros hallazgos no implican de ninguna manera que el consumo de azúcar, que se ha demostrado que es perjudicial para la salud humana en muchos estudios, sea superior a los edulcorantes no nutritivos”.