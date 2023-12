Edy Smol, de gurú de la moda a vocero político

La precandidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por Morena, Clara Brugada, anunció a su equipo de precampaña, la tarde del sábado 10 de diciembre.

Uno de los nombres que más impactaron fue el de Edy Smol, el famoso y polémico ‘Gurú de la moda’, quien fue designado como su vocero de medios. Dicha noticia causó revuelo en las redes sociales, ya que a los seguidores les pareció “una burla” y “un circo”, haber nombrado a este personaje para un cargo político, cuando toda su vida se ha dedicado a la moda y al entretenimiento.

A pesar de las críticas, el influencer se ha mostrado como un firme partidario y defensor de las posturas ideológicas del gobierno de la 4T, desde el inicio del mandato Andrés Manuel López Obrador (quien llegó a la presidencia el 1 de diciembre de 2018).

Edy considera “un honor” trabajar al lado de Clara, pues asegura que “es de buena madera”, tal como lo escribió a través de un tuit, luego de ser designado como vocero.

¿Quieres saber cómo dio el brinco al ámbito político, tras su largo currículum en la moda, el marketing y el entretenimiento? Aquí te dejamos un poco de su trayectoria laboral y personal.

Edy Smol, el famoso gurú de la moda que dio un paso a la política

Edgar Smolensky Kirschner, más conocido como Edy Smol, y reconocido como el ‘Gurú de la moda’, nació en la Ciudad de México el 8 de diciembre de 1975.

Aunque proviene de una familia judía, se describe a sí mismo como “judío-guadalupano”, según comentó en entrevista con Adela Micha en 2021. A lo largo de su vida ha convivido tanto con el judaísmo, como con el catolicismo.

Edy estudió comunicación y mercadotecnia en la Universidad Nuevo Mundo, para después hacer una especialidad fuera, “en mercados masivos y publicidad, para dedicarme completamente a los mercados masivos”, dijo en entrevista con Gustavo Adolfo Infante en 2019.

Durante sus años de universidad, trabajó como consultor de ‘retail’, brindando asesoramiento a tiendas y marcas internacionales.

Comenzó su carrera profesional trabajando en Sears como jefe de marketing. Más adelante, en 2011, ascendió a la posición de jefe comercial en la misma empresa.

El influencer asegura que adquirió su disciplina gracias a su abuelo, quien se dedicaba al mundo de la joyería y trabajaba de la mano de la familia de joyeros Berger, quienes son dueños de una de las joyerías más importantes de América Latina.

Aunque Edy entró de lleno al ámbito del marketing en Grupo Carso y Grupo Sanborns, con el paso del tiempo su vida laboral tomó otra dirección: el entrenimiento y la moda.

Su personalidad excéntrica, espontánea y a la vez única, sin temor “al que dirán”, y, su amor por la moda, lo llevaron a convertirse en conductor del famoso programa de E! Entertainment, ‘Cuídate de la cámara’, en 2014.

Este show marcó el comienzo de su trayectoria en el mundo de la televisión como presentador. También ha participado en programas de medios independientes en YouTube, incluyendo ‘Sin Máscaras’, con Manuel Pedrero y Hans Salaza, ‘Sin Censura’, ‘Estilo DF’, entre otros.

Pese a que ha generado polémica por sus excentricidades y su forma de vestir, que se destaca por el uso de plataformas y gorras brillantes, algo que no muchos no están acostumbrados a ver, a Edy no le han importado las críticas: “A mí me encanta decirle a la gente: ‘Este soy yo’”, dijo en ‘El Minuto que Cambió mi Destino’.

Edy Smol es reconocido no solo por ser “el Gurú de la moda” en la televisión y la vida diaria, también lo es por su influencia en los ámbitos sociales y políticos. Ha ejercido una influencia significativa en la comunidad LGBTQ+ en México, y ha hablado abiertamente sobre su identidad sexual.

A través de su presencia pública, Smol ha desafiado estereotipos y fomentado la inclusión.

Su transformación física

En 2019, Gustavo Adolfo Infante lo cuestionó sobre su gran transformación física (el influencer perdió 100 kilos, en aproximadamente un año y medio, mientras grababa ‘Cuídate de la cámara’). Edy asegura que siempre tuvo problemas con su peso, pues “siempre fui un niño bien comidito, toda mi vida fue puro chocolate, y yo nada más quería comer”.

Además de la influencia de su mamá, a quien describió como una mujer “muy guapa” que “paraba el tráfico”, y además, estar en televisión lo llevó a querer perder peso, por lo que “empecé a adelgazar”.

Aunado a esto, dijo que cuando empezó a bajar de peso, Eugenia Debayle con quien compartía créditos en el programa de ‘Cuídate de la Cámara’, le decía: “Mi Michael Phelps”, pues “cada lunes que llegábamos a grabar, yo bajaba kilos”.

“Me escribía mucha gente desde el principio y me decía ‘Edy, es que yo quiero tener esa seguridad’ porque como me veían gordito y al mismo tiempo muy seguro (…), entonces de pronto también logré empoderar a muchas personas a que también bajaran de peso”, dijo en 2021 en el programa de Youtube ‘La Saga’

La lucha contra el cáncer de colon

En 2019, Edy fue diagnosticado con cáncer de colón. El influencer decidió no someterse a quimioterapia o cirugía. Esta decisión estuvo orillada por su propia aversión a los médicos y al hecho de que muchos familiares diagnosticados con cáncer, que siguieron tratamientos convencionales, fallecieron.

Por ello, el influencer optó por seguir procedimientos naturales, como la herbolaria, para enfrentar su enfermedad.

En marzo de 2022, el ‘Gurú de la moda’ reveló a los medios de comunicación cómo ha enfrentado su lucha contra el cáncer.

“Tomo jugos verdes, tés, jengibre y muchas cosas, eso me ha ayudado a aumentar mis defensas”, explicó para la revista TVyNovelas en 2022.

A pesar de reconocer que el cáncer de colon aún persiste en su cuerpo, ‘el Gurú de la moda ha mencionado que se siente mejor cada día, gracias a los tratamientos naturales que está siguiendo.

Su paso por la política, y aliado de la 4T

Desde que inició el mandato de Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018, Edy Smol se ha mostrado como fiel partidario y defensor de las posturas ideológicas del gobierno de la 4T a través de sus redes sociales.

La afinidad de Edy Smol con el proyecto del presidente ha sido tal que el propio mandatario lo ha calificado como un “pensador, crítico y creativo”.

“Me gustó mucho lo que hizo este pensador, crítico, creativo, que lo estimo mucho, que me cae muy bien, a lo mejor lo perjudico, pero el compañero que hizo una camiseta”, expresó el presidente López Obrador en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

Esto en respuesta a las playeras que mandó hacer con la leyenda “Mi partido es México”, en cuya parte posterior decían “México te AMLO”. Las piezas, dadas a conocer en noviembre de 2022, fueron a conocer en el contexto de la marcha que se llevó a cabo ese mismo mes, en la que algunos mexicanos se manifestaron en las calles para expresar su apoyo a AMLO.

Al darse a conocer como vocero de medios en la precampaña de Clara Brugada, Smol escribió:

“Un honor desde la ciudadanía con todo el amor a nuestro México y amada ciudad, es muy grato saber que la transformación continuará en la CDMX de la mano de una gran mujer y excelente funcionaria que se ha entregado al servicio público de alma y corazón, ella convertirá a la CDMx en la capital mundial de los derechos para todos sin excepción. Esta ciudad continuará siendo ejemplo de ser una de las mejores del mundo”, escribió la tarde de ayer.

Sin embargo, tras ejercer su nuevo cargo, las críticas en redes sociales se hicieron presentes: los usuarios tacharon este acto como “una burla” hacia “el pueblo de México”.