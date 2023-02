EE.UU. Muere Morris Amitay, destacado luchador por Israel y los judíos soviéticos

Morris «Morrie» Amitay, un destacado luchador estadounidense por Israel y los judíos soviéticos, falleció después de una batalla de 16 años contra el cáncer.

Tenía 86 años.

Nacido en la ciudad de Nueva York, Amitay, al comienzo de su carrera, fue miembro del servicio exterior y trabajó en Italia, Sudáfrica y el Departamento de Estado de 1962 a 1969.

Posteriormente trabajó en la Cámara de Representantes y como asistente legislativo en el Senado de los Estados Unidos, antes de asumir el liderazgo del Comité de Asuntos Públicos Israel-América (AIPAC), que encabezó de 1974 a 1980.

El AIPAC fue fundado por Isaiah Kenen, un periodista, abogado y filántropo estadounidense nacido en Canadá, y originalmente se llamó Comité Sionista Estadounidense de Asuntos Públicos (AZCPA).

Varias fuentes dan diferentes años para su fundación, posiblemente porque durante mucho tiempo, antes del establecimiento del Estado de Israel, Kenen, que vivía en Cleveland, Ohio, fue representante estadounidense de la Agencia Judía.

El AZCPA cambió su nombre en 1963, pero no fue hasta que Amitay sucedió a Kenen que la organización se convirtió en una fuerza poderosa, financieramente y en influencia y número de miembros.

Ello se debió en parte al hecho que Amitay lo trasladó a Washington, donde tenía mayor acceso al gobierno.

En 1981, Amitay estableció su propia empresa de acción política que se dedicaba a numerosos temas, pero principalmente a Israel y los judíos soviéticos.

Amitay creía que un Israel fuerte y seguro era lo mejor para Estados Unidos, y esta es también la pauta para las actividades del AIPAC en la actualidad.

Durante su período al frente del AIPAC, la organización creció considerablemente y se volvió más agresiva y conflictiva, y continuó en esa línea con sus sucesores.

Amitay también fue director del Instituto Judío para Asuntos de Seguridad Nacional (JINSA) y fundador y tesorero del Comité de Acción Política de Washington.

Apasionado defensor de Israel, Amitay aparecía con frecuencia en la radio y la televisión para defender a Israel.

Durante el período en el que las comunidades judías de todo el mundo se unieron en un esfuerzo por asegurar la libertad de los judíos soviéticos, Amitay estuvo al frente de los judíos estadounidenses, con contactos clave en el Senado.

En 2008, cuestionó al precandidato presidencial demócrata estadounidense Barack Obama por su postura de promover el diálogo con Irán.

“Si uno cree que Irán es una amenaza creíble para Israel y que también trabaja en contra de los intereses de Estados Unidos en Medio Oriente, decir que entablará un diálogo con ellos (por los iraníes) solo los incentiva a continuar con su postura actual”, expresó Amitay.

En la noche del “supermartes” estadounidense, cuando en más de veinte estados se realizaron elecciones primarias de los partidos Demócrata y Republicano, Obama pronunció un discurso en el que expresó que a diferencia de su rival en la disputa interna, Hillary Clinton, no avalaba la “doctrina” impuesta por el presidente George Bush respecto a los países integrantes del denominado “eje del mal”.

No “apoyo la doctrina de Bush y (el vicepresidente Dick) Cheney de no hablar con los líderes que no nos gustan, ya que estoy en total desacuerdo con esa postura”, comentó Obama en Illinois, su ciudad natal.

Según Amitay, los comentarios de Obama generaban inquietud en algunos sectores de la comunidad judía.

“La actitud de Clinton es más realista y sofisticada, y esto plantea dudas en cuanto a qué tan preparado está Obama para manejar cuestiones relativas a la seguridad nacional”, concluyó Amitay.

Cabeza a cabeza, Obama y Clinton se disputaban la candidatura demócrata a la presidencia. Cada uno necesitaba 2.025 convencionales para aspirar a la Casa Blanca.