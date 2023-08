EE.UU. Video antisemita de TikTok se vuelve viral por identificar a supuestos funcionarios, académicos y periodistas judíos

Un video antisemita publicado en la red social TikTok la semana pasada se volvió viral por identificar a supuestos funcionarios, académicos y periodistas judíos en los Estados Unidos.

De tan solo 27 segundos y musicalizado con la tradicional canción Haba naguila, el mismo reproduce presuntas capturas de pantalla de una conversación en el servicio de mensajería instantánea Discord, con la leyenda «Well well well», que podría implicar la frase «bien, bien, bien» o aludir a un álbum de John Lennon, con etiquetas (hashtag) alusivas y un Maguen (estrella de) David blanco, sobre fondo verde.

En primer lugar, señala que a pesar de que serían solo el «1,6% de la población» de ese país, «todos» los funcionarios de la ex «administración (de Donald) Trump» que aparecen teñidos «en azul» en un fotomontaje «son judíos».

El mismo recurso cromático, junto con un Maguen David blanco en el medio de la frente, se utilizó para identificar a quienes serían los líderes de 7 de las «diez mejores universidades estadounidense», como Harvard, Stanford y el MIT.

Luego fue el turno de «echar una mirada a las diez principales nominaciones de Biden», todas ellas con su respectiva foto y una bandera de Israel adosada a su izquierda, y ello a pesar de que «¡los judíos ashkenazíes son menos del 2% de la población estadounidense!».

A continuación fue el turno de la prensa: se presentaron seis fotomontajes, con retratos en primer plano de un centenar de profesionales de NBC News, 85 de The New York Times, 56 de CBS News, 34 de la ex 21st Century Fox, 49 de la National Public Radio​, el servicio de radiodifusión pública de los Estados Unidos, y 115 de CNN, con un Maguen David en el vértice superior izquierdo de cada foto, azul, si son judíos, o celeste, si están casados con uno.

El fotógrafo y camarógrafo israelí residente en Berlín, Alemania, Boaz Arad alertó al respecto: «Llevo muchísimos años en Internet, nunca había visto semejante cantidad de flagrante odio a los judíos como en los últimos tiempos».

Al momento de su posteo, ese video llevaba «1,8 millones de reproducciones. Más de 114 mil ‘me gusta’. Más de 40 mil reposteos. Casi diez mil comentarios, todos ellos terriblemente antisemitas», puntualizó.

Como si ello fuera poco, Arad denunció que bajo «el hashtag ‘Well well well’», Internet «está repleta de videos similares».